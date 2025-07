Mali: L'État et la Diaspora en forum de concertation à Bamako

Ouverts le jeudi 17 juillet dernier, les travaux du Forum International de la Diaspora organisé par le ministère des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine, se déroulent au Centre international de conférences de Bamako autour du thème central «Enjeux et défis d'une diaspora au coeur du développement économique national».

Ce forum, premier du genre au Mali, réunit des centaines de participants venus de la diaspora malienne vivant à l'extérieur du pays.

Selon les statistiques en vigueur, les Maliens de l'extérieur sont dénombrés à plus de 6.000.000 de Ressortissants installés à travers 77 étrangers.

De 2014 à nos jours, les fonds rapatriés au Mali par sa diaspora sont évalués à près de 800 milliards de francs CFA par an (avec un chiffre record de 793 milliards en FCFA en 2022). Un taux de contribution plus élevé que celui de l'aide publique au développement apportée au Mali par ses traditionnels partenaires techniques et financiers bi et multilatéraux.

Toutefois, seuls les 5% de cet immense trésor contribuent au financement des projets de développement collectif du pays. Ce qui justifie la création de ce forum par le gouvernement de transition devant servir d'un espace d'échanges et de concertation entre l'État et sa diaspora pour mieux impliquer les Maliens de l'extérieur dans le développement économique de leur pays et dans la politique nationale de gestion des questions migratoires.

Côté participants étrangers, seuls la Guinée, le Maroc et les pays membres de l'AES ont répondu favorablement à l'invitation du gouvernement de transition malien à ce forum international.

Le Burkina Faso et le Niger y étaient représentés par leurs ministres des Affaires étrangères et la Guinée par une forte Délégation.

Dans leurs différents discours, la maire porte-parole des Autorités municipales de Bamako, Mme Djiré Mariam Diallo; le Ministre des Maliens établis à l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Mossad AG ATTAHER, et le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga, ont tous salué cette réponse favorable de Conakry à leur invitation.

Au moment où nous mettions sous presse, les travaux se poursuivaient au centre international de conférences de Bamako à travers des panels, conférences débat, séances d'échanges et de concertations en privé et en plénières et des visites des stands d'expositions riches en couleurs.

La clôture des travaux, c'est pour demain, samedi 19 courant, où d'importantes recommandations sont attendues.

Dans sa déclaration prononcée lors de la cérémonie d'ouverture officielle dudit forum, le ministre des Maliens établis à l'extérieur, Mossad AG ATTAHER, a, dors et déjà, prévenu que ce forum sera institutionnalisé par le gouvernement de transition pour consolider les expériences acquises par son pays dans le domaine de la migration et faire dudit forum un cadre de dialogue permanent et direct entre l'État et sa diaspora.

Nous y reviendrons !