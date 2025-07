À l'issue de la 6ème Grande Commission Mixte de Coopération, les 22 et 23 mai 2025, un Protocole d'Accord dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture a été signé à Conakry entre la République de Guinée et la République du Sénégal.

Cet accord stratégique qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale, traduit la volonté commune des deux États de renforcer leur collaboration en matière de gestion durable et concertée des ressources halieutiques et de développement de l'aquaculture, dans un esprit d'intégration régionale, de durabilité environnementale et de progrès socio-économique partagé.

Pour la concrétisation de cet important Protocole d'accord, Mme Fatima Camara, Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, accompagnée de plusieurs cadres de son département, a effectué une mission technique à Dakar, la capitale Sénégalaise. Cette mission a permis de finaliser les protocoles d'application, suivie de la signature officielle du protocole avec son homologue sénégalaise chargée de la pêche.

« L'exploitation, la gestion et la conservation des ressources halieutiques; Le développement de l'aquaculture et la promotion des échanges technologiques; La surveillance des pêches et la sécurité en mer; La recherche halieutique et la coopération scientifique; La transformation, la qualité sanitaire et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture« , sont entre autres les thématiques majeures du protocole.

Dans son discours, Madame Fatima Camara a dit que cet accord historique marque un tournant dans les relations bilatérales entre Conakry et Dakar. « Il reflète également une volonté politique forte de part et d'autre de créer un partenariat robuste, moderne et durable, en phase avec la vision d'une Afrique unie, solidaire, maîtresse de ses ressources et tournée vers une coopération sous-régionale efficace« , renchérit-elle.

De son côté, la Ministre sénégalaise de la Pêche a exprimé un véritable soulagement, saluant une avancée majeure pour le bien-être des acteurs de la pêche au Sénégal comme en Guinée. Selon elle, cette coopération stratégique va renforcer les échanges d'expertise entre les cadres des deux pays et faciliter le commerce international des produits halieutiques.

Cet accord constitue une étape majeure, illustrant l'engagement continu du ministère guinéen de la pêche, sous le leadership de Madame Fatima Camara, en faveur de la coopération sous-régionale, du rayonnement du secteur halieutique et de l'exploitation durable de nos ressources marines.

Depuis son arrivée à la tête du ministère de la pêche, Madame Fatima Camara multiplie les bonnes actions pour le rayonnement du secteur halieutique. Après avoir brillamment participé à la 3e conférence des nations sur l'océan (UNO3) à Nice en France, Madame Fatima Camara, ministre de la pêche et de l'économie maritime a pris part à la 3e édition du Women Summit sous le thème "Innovating Together: Women Driving Change in Africa" à Casablanca au Maroc.