Le Premier ministre Chef du gouvernement, Amadou Oury Bah a présidé ce samedi 19 juillet 2025 la cérémonie de présentation des statistiques provisoires du Registre National des Personnes Physiques (RNPP) et du Fichier Électorale Biométrique.

La rencontre s'est tenue dans un réceptif hôtelier de Conakry, en présence des partenaires techniques et des représentants des partis politiques.

Dans son discours, le PM a déclaré que c'est une nouvelle phase qui s'ouvre dans la vie sociopolitique de la Guinée.

<< C'est une nouvelle phase qui s'ouvre dans la vie sociopolitique de notre nation. Il est temps de se préparer conséquemment. À la fin de ce mois, une bonne partie de ce que vous réclamez vous sera versée via le secrétariat exécutif et les structures concernées. Et d'ici fin août, le reste sera réglé pour solder définitivement ce chapitre. Le processus en cours nécessite la mutualisation des efforts de tous. Il ne s'agit plus de s'enfermer dans des querelles stériles, mais de converger vers un objectif commun: une transition apaisée, un retour crédible à l'ordre constitutionnel, et un engagement ferme pour le développement économique et social >>, a indiqué le PM.