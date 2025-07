Afrique: Algérie-Zimbabwe - Rencontre de travail entre hommes d'affaires des deux pays

ALGER — Une rencontre de travail a réuni, samedi à Alger, des hommes d'affaires algériens et leurs homologues zimbabwéens, dans le but de renforcer la coopération économique et l'investissement entre les deux pays.

La délégation algérienne était conduite par M. Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), tandis que la délégation hôte était conduite par le ministre zimbabwéen des Finances et de la Promotion des investissements, M. Mthuli Ncube.

Ont également pris part à la rencontre, côté algérien, le président-directeur général du groupe Sonatrach, M. Rachid Hachichi, et le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), M. Omar Rekkache, et, côté zimbabwéen, la ministre du Tourisme et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et du Développement technologique.

La rencontre intervient dans le cadre de la visite officielle de deux jours qu'effectue en Algérie le président de la République du Zimbabwe, M. Emmerson Mnangagwa.