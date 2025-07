Afrique: ¼ de finale CAN Féminine 2025 - Les Lionnes face au défi Sud-africain

L'équipe du Sénégal dispute, ce samedi 19 juillet 2025, à 19h00 GMT, au Stade d'Honneur d'Oujda, son match des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Féminine Maroc 2024, qui l'opposera à l'Afrique du Sud, tenante du titre. Repêchées en tant que deuxième meilleure troisième, les «Lionnes» de Mama Diop et de Nguénar Nidiaye devront hausser le niveau pour atteindre l'objectif d'accéder dans le dernier carré où elles retrouveront le Nigeria qui s'est hissé en demi-finale après un succès écrasant face à la Zambie (5-0).

L'équipe féminine de football du Sénégal affronte, ce samedi 19 juillet 2025, au stade Oujda, l'Afrique du Sud en quart de finale de la CAN Féminine. Après l'échec au même stade de la compétition lors de la précédente édition, les Lionnes comptent cette fois s'ouvrir les chemins du dernier carré de cette phase finale. Après un bilan mitigé d'une victoire face à la RD Congo et de deux défaites contre la Zambie et le Maroc, les Lionnes se sont qualifiées au second tour en tant que deuxième meilleure troisième.

C'est donc une autre compétition qui commence aujourd'hui pour la bande à Mama Diop et Nguénar Ndiaye. Auteurs des premiers doublés en ouvertures, elles seront une nouvelle fois les atouts majeurs pour venir au bout de l'équipe Championne en titre. Les «Bayana Bayana» Sud-africaines ont, d'entrée de compétition, confirmé leur statut de favorites pour la conservation du trophée continentale. Ce, après avoir terminé en tête du groupe C avec une véritable démonstration face au Mali (4-0).

Le sélectionneur Mame Moussa Cissé a pris la pleine mesure de la tâche. «Ce sera à nous d'élever notre niveau parce que l'adversité sera de taille», relevait-il. Le coach des Lionnes estime que les défaites contre la Zambie et le Maroc ont été pleines d'enseignements. «La Zambie et le Maroc nous ont permis de voir quelles étaient nos réels problèmes.

On a fait des erreurs en défense, on a parfois manqué de justesse en attaque. On a senti un peu de frustration, mais nous avons travaillé pour se surpasser. Les matchs contre la Zambie et le Maroc ont été pleins d'enseignements. Il faudra revoir notre façon de jouer», a-t-il souligné lors de son point de presse d'avant-match d'hier vendredi.

Dans cet élan, il a écarté toute pression. «Je pense que s'il y a une pression, elle doit être du côté de l'Afrique du Sud qui a tout à perdre, qui se doit de gagner. Son statut de favorite lui impose de gagner. Nous sommes des challengers, mais nous avons tout à gagner sur ce match. Si on gagne, on aura écrit une très belle page de notre histoire ; ce serait la première fois que le Sénégal atteigne les demi-finales d'une Coupe d'Afrique (CAN Féminine, ndlr). C'est un grand défi de battre la Championne d'Afrique en titre».

A noter qu'en cas de victoires, le Sénégal retrouvera, dans le dernier carré, le Nigéria qui a écrasé, hier vendredi, en quart de finale, la Zambie (5-0).