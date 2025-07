Afrique Centrale: Le Rwanda satisfait de la signature de la déclaration de principes entre la RDC et l'AFC/M23

Le gouvernement de la République du Rwanda salue la signature, le samedi 19 juillet au matin à Doha, au Qatar, de la déclaration de principes entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle AFC/M23.

Dans un communiqué officiel publié par son ministère des Affaires étrangères et de la Coopération régionale, Kigali rappelle que, faisant suite à l'accord de paix signé en juin dernier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux efforts menés dans le cadre des initiatives africaines, cette déclaration constitue une avancée majeure vers un règlement pacifique du conflit dans l'Est de la RDC. Elle cible les causes profondes de l'instabilité en oeuvrant pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région.

« Le gouvernement du Rwanda apprécie le rôle crucial de médiation joué par l'État du Qatar, avec le soutien du gouvernement des États-Unis, s'appuyant sur les efforts de l'Union africaine et les initiatives conjointes de l'EAC et de la SADC, ayant permis de franchir cette étape importante aujourd'hui à Doha. Nous devons tous soutenir la poursuite de ce progrès jusqu'à son aboutissement », précise le communiqué.

Ce pays voisin de la RDC, accusé de soutenir la rébellion du M23/AFC, réaffirme son engagement en faveur d'une paix durable et du développement économique dans la région des Grands Lacs.

Un peu plus tôt dans la journée, le président français Emmanuel Macron avait également salué la signature de cet accord, soulignant que pour le peuple congolais et la région des Grands Lacs, cette dynamique rétablit la paix et la confiance.

La MONUSCO s'est aussi réjouie de cette avancée dans le processus de paix pour l'Est de la RDC. Sur son compte X, la mission onusienne a déclaré que la signature de cette déclaration de principes ouvre la voie à une paix durable, à la sécurité, ainsi qu'au retour des déplacés et réfugiés. La MONUSCO appelle à une mise en oeuvre sincère et rapide des engagements pris.