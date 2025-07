Congo-Kinshasa: Signature de la déclaration de principes - « Une avancée majeure vers la paix », se réjouit la MONUSCO

La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) salue la signature de la déclaration de principes entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 Mars (AFC/M23), actée ce samedi 19 juillet 2025.

Selon la MONUSCO, cet accord représente un pas essentiel vers une paix durable dans l'est du pays. La mission onusienne exhorte toutes les parties à respecter leurs engagements, à agir de bonne foi et à accorder la priorité aux droits humains, à la sécurité et aux aspirations du peuple congolais.

Dans un communiqué publié samedi soir, Bruno Lemarquis, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies et Chef par intérim de la MONUSCO, précise que cette déclaration reflète la volonté des parties de recourir aux moyens pacifiques, d'instaurer un cessez-le-feu et de mettre en place un mécanisme conjoint pour en définir les modalités.

La MONUSCO dit demeurer pleinement mobilisée pour soutenir les efforts de paix, réconciliation et stabilisation en RDC, en coopération avec les autorités nationales et les partenaires régionaux et internationaux, conformément à son mandat.

« Cette importante déclaration s'inscrit dans une dynamique d'apaisement des tensions en faveur de la protection des populations civiles durement affectées par le conflit. Nous saluons les engagements pris et appelons à leur mise en oeuvre de bonne foi dans les délais prescrits », affirme la MONUSCO saluant l'engagement des parties à protéger les populations civiles, à permettre le retour sécurisé et digne des déplacés internes et réfugiés, et à favoriser un dialogue inclusif visant à traiter les causes profondes du conflit.

Enfin, la MONUSCO souligne l'importance du mécanisme de vérification crédible et consensuel pour appuyer la cessation des hostilités et réaffirme sa disponibilité à soutenir cette dynamique d'apaisement en collaboration avec les instances régionales.

« La Mission souligne la référence dans la déclaration de l'importance de la protection des civils et de l'appui au cessez-le-feu, avec le soutien de la MONUSCO et des mécanismes régionaux. Elle réaffirme sa disponibilité à appuyer la cessation des hostilités, notamment à travers l'établissement d'un mécanisme de vérification crédible et consensuel », note le communiqué.