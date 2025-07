La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un investissement de 40 millions de dollars dans Zafiri, une plateforme panafricaine de capital-investissement axée sur les énergies renouvelables décentralisées (ERD).

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un investissement de 40 millions de dollars dans Zafiri, une plateforme panafricaine de capital-investissement axée sur les énergies renouvelables décentralisées (ERD). La plateforme, développée avec le Groupe de la Banque mondiale et d'autres partenaires, vise à accélérer l'électrification de 300 millions d'Africains d'ici 2030 dans le cadre de la Mission 300 de la BAD.

Zafiri comble une lacune de longue date en matière de capital patient pour les projets d'ERD à grande échelle dans les zones rurales et hors réseau. L'initiative est structurée comme un véhicule de capital permanent visant un milliard de dollars, avec une première phase de 300 millions de dollars divisée également entre des actions garanties et des actions à haut risque pour attirer divers investisseurs.

L'engagement de la BAD comprend 30 millions de dollars en actions de premier rang et 10 millions de dollars en actions de second rang provenant du Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA). Le fonds contribuera à l'extension des mini-réseaux et des systèmes solaires domestiques afin de fournir des solutions d'électrification rapides et abordables.

Points clés à retenir

Zafiri constitue une étape majeure pour combler le déficit de financement des énergies propres en Afrique. Contrairement aux stratégies conventionnelles basées sur les réseaux, la plateforme soutient des systèmes décentralisés adaptés aux défis géographiques de l'Afrique. Elle associe des capitaux publics et privés, en ciblant des projets à fort impact social et environnemental.

La BAD affirme qu'il s'agit du plus grand engagement de capitaux patients dans le secteur de l'ERD à ce jour. La plateforme est alignée sur la stratégie 2024-2033 de la BAD, le mandat SEFA et le New Deal sur l'énergie pour l'Afrique. Zafiri soutient les objectifs d'investissement dans les domaines "Eclairer l'Afrique", "Industrialiser l'Afrique" et "Améliorer la qualité de vie des populations".

Alors que l'Afrique s'efforce d'accéder à l'énergie, Zafiri vise à renforcer la confiance des investisseurs en absorbant les risques de départ, en débloquant des capitaux pour des solutions à long terme et en encourageant l'innovation financière dans le domaine des infrastructures propres.