Afrique: CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 - La course au Soulier d'Or s'intensifie

À l'issue des quarts de finale de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 au Maroc, la lutte pour le Soulier d'Or s'est encore resserrée, malgré l'élimination de plusieurs prétendantes de premier plan.

La capitaine du Maroc, Ghizlane Chebbak, reste en tête du classement des buteuses avec quatre réalisations, même si elle n'a pas marqué lors de la victoire 3-1 face au Mali. Chebbak, muette depuis la phase de groupes, voit désormais plusieurs de ses concurrentes directes quitter la compétition ou prendre du retard dans cette course.

Parmi les éliminées figurent les Zambiennes Racheal Kundananji et Barbra Banda, auteures de trois buts chacune, sorties par le Nigeria sur un score sans appel de 5-0.

Même sort pour le duo sénégalais Mama Diop et Nguenar Ndiaye - fers de lance de l'attaque des Lionnes de la Teranga - écartées par l'Afrique du Sud après un match nul vierge suivi d'une séance de tirs au but perdue 4-1. Ndiaye, qui cohabite en tête du classement avec Chebbak (4 buts), ne pourra donc plus améliorer son total.

Deux joueuses encore en lice relancent toutefois la bataille. La Marocaine Ibtissam Jraïdi a inscrit un doublé décisif en quart de finale face au Mali (2-1), portant son total à trois buts dans le tournoi. L'attaquante d'Al-Ahli FC reste une candidate sérieuse au titre de meilleure buteuse, surtout si le Maroc atteint la finale.

Du côté du Nigeria, Chinwendu Ihezuo continue d'impressionner. Buteuse lors du quart de finale contre la Zambie (troisième but de son équipe), elle compte elle aussi trois réalisations et représente aujourd'hui la menace offensive la plus crédible des Super Falcons à l'approche de leur demi-finale contre l'Afrique du Sud.

Classement actuel des meilleures buteuses - CAN Féminine CAF 2024, Maroc :

4 buts :

Ghizlane Chebbak (Maroc)

Nguenar Ndiaye (Sénégal - éliminée)

3 buts :

Ibtissam Jraïdi (Maroc)

Chinwendu Ihezuo (Nigeria)

Barbra Banda (Zambie - éliminée)

Racheal Kundananji (Zambie - éliminée)

2 buts :

Mama Diop (Sénégal - éliminée)

Alice Kusi (Ghana)

Aïssata Traoré (Mali - éliminée)

Yasmine Mrabet (Maroc)