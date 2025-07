Cote d'Ivoire: Cohésion et développement dans le Gôh - Myss Belmonde Dogo et Adjé Silas Metch galvanisent les communautés rurales

La région du Gôh était au rythme de la solidarité et de l'action gouvernementale, le vendredi 18 juillet 2025. Et ce, à l'occasion d'une tournée initiée par la Ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Mme Myss Belmonde Dogo. À ses côtés, le Ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, M. Adjé Silas Metch, en invité spécial.

La journée a débuté à Guibéroua, où la place du Foyer polyvalent a accueilli une grande rencontre de l'Association de Valorisation de l'Entraide Communautaire (AVEC). Au total, 286 communautés rurales, issues des structures d'épargne et de crédit créées avec l'appui de l'ONG CARE, ont partagé leurs expériences et mutualisé leurs acquis. Jeunes, femmes et hommes membres de ces microfinances villageoises ont été encouragés à renforcer leurs mécanismes de solidarité économique.

Dans une ambiance festive et fraternelle, la ministre Belmonde Dogo a salué la dynamique communautaire et souligné l'importance de la cohésion sociale comme levier du développement local. Son collègue, le ministre Adjé Silas Metch, a abondé dans le même sens, félicitant l'ensemble des participants pour leur engagement au service du progrès rural.

La délégation ministérielle a ensuite mis le cap sur Galébré, village natal de Mme la ministre. Sur place, plusieurs structures locales, notamment la chefferie traditionnelle, les associations de femmes et de jeunes, ainsi que la mutuelle de développement, ont bénéficié de financements pour la réalisation de projets générateurs de revenus.

Moment fort de cette étape : le baptême symbolique du ministre Adjé Silas Metch par la chefferie, qui lui a attribué le nom de Dogo Jonas, en hommage au père de la ministre Belmonde Dogo. Une marque d'estime et de fraternité qui a suscité l'émotion dans l'assistance.

Les deux ministres ont réaffirmé l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à faire de chaque région de Côte d'Ivoire un pôle de développement durable. M. Metch a particulièrement salué les efforts constants de sa collègue pour la transformation socio-économique du Gôh.

Enfin, la journée s'est achevée à Gagnoa ville par une visite de courtoisie au domicile du Vénérable Sénateur Meledje Hilaire. Un geste de reconnaissance et de respect envers un homme d'expérience dont le parcours inspire les nouvelles générations d'acteurs politiques.

Au cours de cette tournée, les ministres Belmonde Dogo et Adjé Silas Metch ont démontré que solidarité, reconnaissance et action concrète demeurent les piliers d'une Côte d'Ivoire unie et prospère.