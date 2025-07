Sénégal: Fraudes massives au BFEM 2025 - L'UDEN exige l'ouverture d'une enquête rigoureuse

Par un communiqué qui nous est parvenu, l'Union Démocratique des Enseignant-e-s du Sénégal (UDEN) a exprimé sa profonde consternation face aux fraudes massives et systématisées qui ont entaché l'administration des épreuves du Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) 2025 dans plusieurs localités du pays. Face à cet état de fait, l'UDEN exige des autorités l'ouverture d'une enquête rigoureuse, indépendante et impartiale pour identifier les auteurs...

« Ce triste constat révèle une tendance inquiétante à la tricherie, de plus en plus banalisée, voire tolérée, au détriment de l'éthique, de l'équité et du mérite. L'UDEN s'émeut de cette dérive dangereuse, symptôme d'un relâchement généralisé de la rigueur morale et pédagogique dans l'organisation des examens officiels », a fait noter dans un communiqué l'Union Démocratique des Enseignant-e-s du Sénégal (UDEN).

Dénonçant à cet effet, la réaction molle du Ministère de l'Éducation nationale, qui d'après Abdourahmane Guèye et cie, au lieu de prendre des mesures fermes et dissuasives, « a choisi de minimiser l'ampleur de ces fraudes. A leur avis, « Cette posture frôle la complaisance, alors qu'une telle situation aurait dû entraîner, en toute logique, la reprise pure et simple des épreuves concernées pour préserver l'égalité des chances et la crédibilité de l'évaluation. C'est, ni plus ni moins, ce que l'éthique de responsabilité aurait dû dicter. »

Face à cet état de fait, I'UDEN exige des autorités « L'ouverture d'une enquête rigoureuse, indépendante et impartiale pour identifier les auteurs, complices et responsables à tous les niveaux, mais aussi des sanctions exemplaires à l'encontre de tous ceux qui se seraient rendus coupables ou complices de ces fraudes et également la prise de mesures structurelles et préventives fortes pour sécuriser l'organisation des examens, rétablir l'autorité pédagogique et éviter que de tels scandales ne se reproduisent.

Par ailleurs, « l'UDEN alerte solennellement sur les risques que ces dérives font peser sur l'avenir de l'école sénégalaise. Si rien n'est fait, le label du système éducatif national sera irrémédiablement affaibli, et avec lui la confiance des citoyens et des partenaires dans la qualité de notre enseignement », a-t-on lit sur le document.

Ainsi, à la veille de l'académisation du BFEM envisagée par les autorités, conclut la note, « l'UDEN appelle à des mesures vigoureuses et rigoureuses, pour restaurer l'intégrité des examens et sauvegarder la dignité de l'école sénégalaise. »