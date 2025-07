Congo-Kinshasa: Accord de principe entre Kinshasa et le M23/AFC à Doha - Une lueur d'espoir dans un océan d'incertitudes

Dans la chaleur feutrée des salons diplomatiques du Qatar, la République démocratique du Congo (RDC) et le M23/AFC ont paraphé, samedi dernier, un accord censé clouer le bec aux kalachnikovs et éteindre l'incendie qui consume l'Est du pays depuis des décennies.

Sur le papier et dans les coeurs meurtris des Congolais, cette déclaration de principe fait naître une lueur d'espoir : celle de ramener enfin la paix dans cette partie de la RDC où seigneurs de guerre, multinationales et Etats voisins attisent, en sous-main, les flammes pour mieux piller coltan, or et cobalt. Mais les Congolais doivent rester lucides et se dire que cet accord ne guérira pas en un jour, les plaies béantes de Goma ou de Bunagana, et ne ressuscitera pas non plus les millions de vies broyées ou fauchées dans une guerre où les matières premières valent plus qu'une vie humaine.

L'histoire récente de la RDC nous a, en effet, appris que les accords de paix sont comme des papillons, c'est-à-dire beaux et éphémères, le plus souvent écrasés sous les bottes de la cupidité et des ambitions démesurées des prédateurs. Les accords de Lusaka, Sun City, Addis-Abeba pour ne citer que ceux-là, ont été autant de promesses qui n'ont pas survécu à la brutalité des intérêts croisés, tous s'étant heurtés au mur des trahisons et de la mauvaise foi.

Cette fois-ci encore, les costards-cravates ont griffonné des mots de paix sur du papier glacé à Doha alors qu'au même moment, dans les villes et villages du Nord et du Sud-Kivu comme Beni, Butembo, Uvira et Lubero, on continue de piller, violer et égorger dans le silence, des voisins complices et des vautours de l'Occident, qui ferment volontairement les yeux parce que les entrailles de la RDC nourrissent leurs économies, leurs smartphones et leurs voitures électriques.

Doha vient d'ouvrir une brèche pour la paix en Afrique des Grands lacs

On espère bien que derrière ces sourires et ces stylos échangés à Doha, ce n'est pas encore une trêve hypocrite ou un sursis à l'effusion de sang qui se profile, pour permettre au pillage de se poursuivre dans le silence des armes et des camions clandestins lourdement chargés de coltan quittant les collines de Rutshuru, les forêts de Masisi et les marchés de Goma. Et ce, pour enrichir des puissances étrangères qui jouent les marionnettistes avec le sang des Congolais.

Mais comme chaque pas compte quand on sort de l'abîme, il y a de quoi se réjouir, tout en restant évidemment prudent, de ce pas franchi au Qatar à travers cette déclaration de principe qui renferme la promesse des protagonistes d'arracher la RDC aux griffes de ses fossoyeurs, que ces derniers soient nationaux ou étrangers, qu'ils soient armés de fusils ou de contrats miniers. Après des décennies de massacres et de viols de masse dans la partie "utile" du pays, il est tout à fait normal que les Congolais et les amis du Congo se félicitent du fait que le mot "Paix" revienne même timidement dans les débats, même si, on ne le dira jamais assez, la vigilance doit rester de mise.

Quoiqu'on dise, cet accord est une étincelle, et pour qu'elle devienne une flamme, il faudra, bien plus que des signatures, l'entretenir avec la sincérité et la coopération des groupes armés, toutes tendances confondues, et avec la volonté irréfragable du président Félix Tsishekedi d'imposer l'autorité de l'Etat partout dans ce vaste territoire grand comme huit fois et demi le Burkina Faso. En un mot comme en mille, on peut dire qu'après l'accord signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda, Doha vient d'ouvrir une brèche pour la paix en Afrique des Grands lacs.

Et pour ne pas la refermer, il faudrait une véritable insurrection des consciences et un sursaut de courage de la part des Congolais eux-mêmes qui doivent saisir cette opportunité pour sortir enfin leur pays du système de prédation où acteurs internes et externes se nourrissent mutuellement, au grand dam de la région et de l'Afrique entière.