Sénégal: Saly - Une compétition en robotique met aux prises des èlèves de 30 pays du continent

Plus de 200 lycéens et collégiens, venus d'une trentaine de pays d'Afrique, ont pris part à la Compétition panafricaine de robotique (PARC), clôturée ce week-end à Saly, a constaté l'APS.

"PARC est aujourd'hui la plus grande compétition robotique en Afrique, qui regroupe plus de 30 pays africains et qui viennent participer chaque année à l'événement", a dit Sidy Ndao, initiateur de la compétition et fondateur de Dakar American university of Science and Technology (DAUS).

"La compétition consiste à développer des systèmes robotiques autonomes, tels que des voitures ou des agriculteurs qui sont autonomes et qui ont la même compétence que les gens qui fabriquent les voitures", a-t-il expliqué.

"Des professionnels et des étudiants d'université vont aussi essayer de trouver des solutions sur comment utiliser l'Intelligence artificielle, pour développer le secteur des mines", a-t-il poursuivi.

PARC est une compétition organisée par l'American University of Science and Technology (DAUS), en partenariat avec l'Université Cheikh Hamidou Kane, à travers son programme FORCE-N.

La compétition s'inscrit dans la vulgarisation des sciences mais aussi la promotion du numérique auprès des collégiens et lycéens, a expliqué Mamadou Faye, coordonnateur des activités avec les établissements scolaires, partenaires du programme Force-N.

"C'est satisfaisant, voire motivant de voir des élèves du collège et du lycée du Sénégal entrer en compétition avec des jeunes d'autres pays africains (et) américains", s'est réjoui Maimouna Diakhaté, la conseillère technique du ministre de L'Education nationale, en charge de la transformation digitale et de l'environnement scolaire.

Selon elle, "le ministère est fortement engagé dans la transformation digitale du système éducatif".

Une stratégie d'intégration du numérique dans l'éducation a été élaborée, a-t-elle renseigné, ajoutant que l'autorité est "dans les dispositions pour la mettre en œuvre".