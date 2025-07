Soudan: Examens de l'école primaire commencent au centre de l'ambassade à Addis-Abeba

L'ambassade du Soudan à Addis-Abeba a organisé les examens du certificat d'études primaires de 2025, où l'ambassadeur Al-Hafiz Issa Abdallah, chef de mission adjoint, s'est adressé aux étudiants qui passaient les examens, soulignant l'importance d'organiser les examens dans les circonstances que connaît le Soudan. La tenue de ces examens au niveau national et dans un certain nombre de centres extérieurs est une réussite qui confirme la capacité de l'État soudanais à assumer ses responsabilités et ses devoirs nationaux envers ses citoyens.

Le chef adjoint de la mission a salué le rôle vital de l'école soudanaise, de son administration et de ses enseignants. Saluant leurs efforts et leur persévérance dans la tenue de ces examens, il a exprimé sa satisfaction quant à la coordination étroite entre l'école et la mission diplomatique avec tous ses organes, pour offrir l'environnement idéal aux étudiants et l'atmosphère qui les aide à réaliser les examens de manière satisfaisante.

Le chef adjoint de la mission a également salué les familles des étudiants en poste dans les locaux de l'ambassade, espérant que les étudiants obtiendraient des résultats qui satisferaient leurs aspirations et celles de leurs familles.

Il est à noter que le nombre d'étudiants passant l'examen cette année a atteint (25) étudiants.