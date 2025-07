Sénégal: Finale de la coupe du pays, ce dimanche à 18h30 - Génération Foot - Jaraaf, un classique pour l'apothéose

La finale de la Coupe du Sénégal mettra aux prises Génération Foot et le Jaraaf, ce dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor. Les Académiciens de Déni Biram Ndao, vainqueurs en 2015 et en 2018, visent un troisième sacre pour sauver leur saison, tandis que le club de la Médina, équipe la plus titrée de la compétition avec 16 trophées, ambitionne de conforter sa suprématie sur la scène nationale.

Ce dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor, Génération Foot va tenter de remporter sa 3e Coupe du Sénégal face au Jaraaf, club le plus titré de cette compétition. Après des performances en dents de scie, notamment en championnat, les Grenats vont essayer de sauver leur saison en s'adjugeant ce trophée pour la troisième fois, après les éditions de 2015 et 2018.

Les « Académiciens » de Déni Biram Ndao ont terminé au pied du podium, à la 4e place de la Ligue 1, avec 46 points au compteur. Ils n'ont pu faire mieux que 12 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Face à leur adversaire du jour, GF avait été battue (2-1) lors de la phase aller, en ouverture du championnat le 20 octobre. Au retour, elle a été tenue en échec (0-0) par les Médinois.

Dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor, où a eu lieu son dernier sacre en Coupe du Sénégal devant Renaissance de Dakar en 2018, les Grenats ont une revanche à prendre face au Jaraaf pour leur troisième confrontation de la saison. Les protégés de Boubacar Gadiaga peuvent priver le Jaraaf de son 5e doublé Championnat - Coupe du Sénégal de l'histoire.

En face, Génération Foot aura affaire à une équipe médinoise euphorique, notamment après son récent sacre en championnat. Déterminés et en pleine réussite, les protégés du technicien Malick Daff, qui vont représenter le Sénégal lors des barrages de la Ligue africaine des champions, visent aussi leur 17e trophée en Coupe du Sénégal.

Club le plus titré du Sénégal, le Jaraaf n'a plus réalisé le doublé depuis 1995, soit 30 ans. Depuis l'avènement du professionnalisme au Sénégal, en 2009, seuls l'As Pikine (2014) et le Casa Sports (2022) l'ont réussi. Face aux Grenats, les Médinois, qui ont accédé à la finale en battant sur tapis vert - Builders Fc (National 1), vont essayer de remporter le titre et rejoindre ce cercle fermé.