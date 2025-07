Afrique: CAN féminine 2025 - L'Algérie échoue aux portes des demies contre le Ghana, le Sénégal craque face à l'Afrique du Sud

L'Algérie s'est incliné au bout du suspense face au Ghana (0-0, 2-4 TAB) en manquant deux tentatives lors de la séance de tirs au but, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ce samedi 19 juillet. Même scénario entre l'Afrique du Sud et le Sénégal à Oujda, où les Banyana Banyana sont venues à bout des Lionnes aux tirs au but (0-0, 4-1 TAB). En demi-finales, le Maroc affrontera le Ghana et le Nigeria sera opposé à l'Afrique du Sud le 22 juillet prochain.

Les Algériennes s'arrêtent aux portes des demies. Le quart de finale entre l'Algérie et le Ghana n'a pas donné lieu à une rencontre prolifique en termes de buts, mais a été fatal aux Fennecs qui ont échoué de peu à se qualifier pour le dernier carré.

Les Algériennes ont vu leur compétition prendre fin sans encaisser un seul but dans le jeu, après avoir même tenu tête à la redoutable équipe du Nigeria lors de la troisième journée de la phase de groupes. Un résultat solide, tant les Super Falcons ont encore montré leur efficacité devant le but vendredi lors de leur démonstration face à la Zambie. Les Black Queens ont pourtant failli faire céder la défense algérienne à la demi-heure de jeu, mais la tentative de Stella Nyamekye a été refusée pour un hors-jeu (27e).

Toujours au coude-à-coude à la fin du temps réglementaire, les deux formations ont étiré le suspense jusqu'en prolongation sans parvenir là non plus à ouvrir le score. Au bout du suspense, les Algériennes ont finalement chuté lors de la séance de tirs au but après les tentatives manquées de Marine Dafeur et Inès Belloumou. Le Ghana, qui avait manqué la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations, rejoint donc les demi-finales pour la première fois depuis 2016 et affrontera le Maroc, hôte de la compétition, le 22 juillet prochain pour une place en finale.

L'Afrique du Sud fait craquer le Sénégal

Le dernier quart de finale de cette CAN 2025 a connu un scénario similaire entre l'Afrique du Sud, championne en titre, et le Sénégal. Les Banyana Banyana et les Lionnes sont restées muettes jusqu'à la fin de la prolongation et ont elles aussi dû passer par l'épreuve des tirs au but pour arracher le dernier billet pour les demi-finales.

Les Sénégalaises Nguenar Ndiaye, co-meilleure buteuse jusqu'à présent dans la compétition avec quatre buts, et Meta Kande ont chacune manqué leurs tirs face à la gardienne sud-africaine, permettant aux Banyana Banyana de se qualifier pour le dernier carré. Elles affronteront le Nigeria, référence absolue de la compétition, le 22 juillet pour décrocher leur place en finale et défendre leur titre.