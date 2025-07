Sénégal: Hommage à Haïdar El-Ali pour son engagement au service de l'écologie et de l'environnement

Ziguinchor — Des responsables administratifs, élus locaux, acteurs communautaires et des anonymes venus de divers horizons ont rendu hommage, samedi, au militant écologiste Haidar El Ali, saluant un homme ayant consacré sa vie à la défense de l'environnement.

Cette rencontre était organisée par l'ONG Action Solidaire International en collaboration avec le réseau des élus locaux pour la justice climatique.

"Hïdar El-Ali est un homme exceptionnel et multidirectionnel, un homme de réflexion et un homme d'action qui a consacré toute sa vie à la protection de l'environnement", a salué l'inspecteur régional des Eaux et Forêts, le colonel Momar Sèye, venu représenter le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.

Pour lui, "Haïdar El Ali a toujours su placer la nature au cœur des préoccupations nationales, avec un rare sens du devoir".

Selon Abdou Sané, le président du réseau des élus locaux pour la justice climatique, principal initiateur de l'événement et Géographe-Environnementaliste de formation, "Haïdar El Ali a le sens du sacrifice".

"Il intervient en sentinelle avisée au péril de sa vie contre certaines pratiques menaçant l'avenir de notre irremplaçable planète. Chez Haïdar El Ali, pas de place pour le fatalisme : cet homme a le sens de l'initiative et le courage de ses convictions. Haïdar El Ali, c'est l'écologiste et l'environnementaliste porteur de propositions concrètes face à un environnement de plus en plus menacé", a encore salué M. Sané.

"Haïdar El Ali a su montrer que l'environnement est notre bien commun. Son action sur le terrain a permis de protéger les massifs forestiers de la Casamance, de restaurer les mangroves et de mettre en lumière les enjeux climatiques dans les politiques publiques", a témoigné le représentant du Réseau national des élus locaux pour la justice climatique, Abdou Khadre Gassama.

Présent à la cérémonie, Haïdar El Ali a déclaré qu'il ne cherchait pas de l'argent encore moins le pouvoir dans le cadre de son engagement.

"Je ne cherche pas de récompense dans les actions que je mène. Ce combat est noble, et je l'ai compris très tôt. J'ai l'amour pour l'environnement. Je me bats pour le Sénégal. C'est l'amour et ma conscience qui m'animent", a réagi l'ancien ministre de l'Environnement, avant de remercier vivement les initiateurs de cet événement.

"C'est vraiment une grande émotion qui m'anime aujourd'hui. Je suis fier et ému", a t-il dit.

Haïdar El Ali est né à Louga, au Nord du Sénégal, en 1953. Jeune, il fait partie de l'équipe espoir de nage de Dakar. A 17 ans, il est épéiste. Après son Baccalauréat, il travaille d'abord comme fabricant de meubles pendant 12 ans.

En 1984, il passe son diplôme de plongeur professionnel en France et devient directeur de l'Oceanium de Dakar, qui n'était alors qu'une école de plongée. L'Oceanium forme des militaires, des gendarmes, des agents des Eaux et forêts, et même les pompiers.