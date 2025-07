Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 juillet 2025

revue de presse

Cameroun: Présidentielle 2025 - 27 candidatures face à un Biya toujours en lice

La course au Palais d'Etoudi aiguise les appétits des hommes politiques au Cameroun. En effet, pas moins de 27 candidatures ont déjà été enregistrées à la date du 19 juillet 2025, par la Direction générale d'Elections Cameroon (Elecam) dont celles de figures emblématiques de l'opposition, en l'occurrence Maurice Kamto, investi sous la bannière du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM).

Faut-il voir en cette multitude de candidatures un signe de vitalité démocratique ou une réelle volonté de l'opposition de réaliser l'alternance démocratique au Cameroun? En sortant les uns après les autres du bois, les opposants camerounais laissent penser qu'ils mijotent quelque chose de solide face à Paul Biya, candidat à sa propre succession pour un 8e mandat. (Source Le Pays)

Kenya : Un célèbre militant des droits humains accusé d’avoir « facilité des activités terroristes »

Boniface Mwangi a été arrêté samedi 19 juillet. Plusieurs dizaines d’organisations de défense des droits humains dénoncent une « instrumentalisation manifeste du système judiciaire pour écraser la dissidence ».

Le défenseur des droits humains kényan, Boniface Mwangi, a été accusé au lendemain de son arrestation d’avoir « facilité des activités terroristes » lors de manifestations récentes, a indiqué dimanche 20 juillet la Direction des enquêtes criminelles (DCI) de la police locale. (Source Lemonde Afrique)

Soudan : Le pays signe un contrat de participation au Salon agricole international au Japon

L'ambassadeur du Soudan à Tokyo, Elrayeh Haidoub a assisté à la signature d'un contrat pour la participation du Soudan à l'Exposition agricole et horticole internationale de Yokohama prévue de mars à septembre 2027.

Le contrat a été signé par l'ambassadrice japonaise Koshikawa Kazuhiko et la directrice générale soudanaise au ministère de l'Agriculture, Bouthaina Mohamed El-Hassan.

Plus de 100 pays et de nombreuses entreprises spécialisées en technologies agricoles participeront à cet événement, offrant une opportunité au Soudan de promouvoir ses capacités agricoles et d'attirer des investissements. (Source SNA)

Gabon: Les cadres pro-Bongo et la nouvelle direction du parti se disputent le contrôle du siège du PDG

Les cadres nommés par Ali Bongo à la tête du Parti démocratique gabonais (PDG) veulent se réunir à Libreville ce 21 juillet 2025 au siège du PDG, alors que celui-ci est occupé par une autre direction, issue d’un congrès organisé en début d’année. Cette dernière, qui a le soutien implicite des nouvelles autorités gabonaises, affirme « qu’il n’y a qu’un seul Secrétaire général et un seul président. Ce sont ceux qui ont été élus le 31 janvier dernier ».

Au Gabon, le combat pour le contrôle du Parti démocratique gabonais (PDG, l’ancien parti unique qui a dirigé le pays durant 56 ans) prend une nouvelle tournure. Actuellement en exil à Londres, Ali Bongo a réaffirmé qu’il demeure le président du PDG. À ce titre, il a nommé Ali Akbar Onanga Y’Obegue au poste de Secrétaire général pour réorganiser le parti et préparer les futures élections. (Source RFI)

Afrique de l’est : L'Erythrée met en garde l'Éthiopie contre le déclenchement d'une guerre

Entre l’Erythrée et l’Éthiopie, les couteaux sont tirés. Asmara a mis en garde Addis-Abeba contre le déclenchement d’une nouvelle guerre entre les deux pays.

Principale pomme de discorde, la volonté de l’Éthiopie de se doter d’un port maritime alors que le pays entouré de terres, n’a aucun accès à la mer. Mais Addis Abeba a signé en janvier 2024, un accord avec le Somaliland qui lui offre un accès à la mer par le biais du port de Berbera, au bord de la mer Rouge. Provoquant des tensions dans la région. (Source Africanews )

Sénégal: Le musée de l'IFAN accueille la kora de Soundioulou Sissokho

La famille du musicien Kémokho Kandara Sissokho dit "Soundioulou Sissokho", a remis, samedi, sa "kora" au musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, lors d'une cérémonie visant non seulement à rendre hommage à une "figure légendaire de la musique africaine", mais aussi à "réaffirmer le rôle central des musées dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel national".

"La kora de Soundioulou Sissokho vient donc s'ajouter à cette liste prestigieuse d'éléments du patrimoine culturel national à sauvegarder et à transmettre aux générations futures", a déclaré le directeur de l'IFAN, Pr Abdoulaye Baïla Ndiaye en présence de Ma Hawa Kouyaté, veuve de l'artiste, sa famille et ses proches. (Source APS)

Ile Maurice: L'appel au rassemblement de Nando Bodha divise l'opposition

Le leader du Rassemblement Mauricien (RM) de Nando Bodha s'est donné pour mission de «reconstruire» le pays, estimant que le gouvernement a perdu la confiance et l'espoir du peuple qui l'avait porté au pouvoir, lors d'une conférence de presse, jeudi à Ébène.

Selon lui, Navin Ramgoolam a blessé la population avec sa réforme des pensions, appauvri les ménages avec la diminution des top-ups de la MRA, nommé ses chatwas et arrière-gardes à des postes clés, trahi la confiance du peuple et tué l'espoir des jeunes, qui veulent partir pour un avenir meilleur à l'étranger. Le peuple, dit-il, crie haut et fort : «Rann nu vot. Mais dans notre système démocratique, le gouvernement est élu pour un mandat de cinq ans.» Il plaide donc pour un véritable dialogue entre les partis et politiciens opposés au pouvoir.

RCI : La CMU franchit la barre des 20 millions d’enrôlés

La Couverture maladie universelle (CMU) a franchi, ce vendredi 18 juillet 2025, la barre symbolique des 20 millions de personnes enrôlées, représentant près de 68 % de la population ivoirienne.

La barre des 20 millions d’Ivoiriens enrôlés par la CMU marque une étape historique vers la couverture sanitaire pour tous. Ce succès est le fruit d’une vision présidentielle forte, d’une volonté gouvernementale affirmée et d’une stratégie d’action rigoureuse pilotée par le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale. (Source apanews)

Madagascar : Comment les autorités tentent d’empêcher les récurrentes fuites de sujets du bac

À Madagascar, à 7h, heure locale, les portes des centres d’examen se sont ouvertes ce 21 juillet 2025 pour les épreuves du baccalauréat. Plus de 220 000 candidats sont inscrits à travers toute l’île. Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé de nouvelles mesures en vue d’éviter les fuites de sujets officiels.

Chaque année, les épreuves sont, en effet, perturbées par des fraudes ou des soupçons de fraudes. Les autorités ont donc testé un nouveau dispositif de sécurité qui prévoit un encadrement plus strict du personnel pouvant être à l’origine de ces fuites. ( Source Madagascar Tribune.com )

Afrique : CAN Féminine 2024 – La course au Soulier d’Or s’intensifie

À l’issue des quarts de finale de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 au Maroc, la lutte pour le Soulier d’Or s’est encore resserrée, malgré l’élimination de plusieurs prétendantes de premier plan.

La capitaine du Maroc, Ghizlane Chebbak, reste en tête du classement des buteuses avec quatre réalisations, même si elle n’a pas marqué lors de la victoire 3-1 face au Mali. Chebbak, muette depuis la phase de groupes, voit désormais plusieurs de ses concurrentes directes quitter la compétition ou prendre du retard dans cette course.

Parmi les éliminées figurent les Zambiennes Racheal Kundananji et Barbra Banda, auteures de trois buts chacune, sorties par le Nigeria sur un score sans appel de 5-0. (Source CAF)