Madagascar: Marc Ravalomanana - L'ancien président interpelle la France

Près d'une semaine après la célébration du 14 juillet, tout en saluant les valeurs universelles portées par la République française, Marc Ravalomanana a dressé un constat sans détour de la situation actuelle de Madagascar.

Le samedi 19 juillet 2025, l'ancien président de Madagascar, Marc Ravalomanana, s'est exprimé pour saluer avec respect le discours de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France. M. Arnaud Guillois avait rappelé avec force les valeurs républicaines de Liberté, d'Égalité et de Fraternité, principes chers à la République française et qui trouvent un écho particulier dans le coeur des Malgaches.

Pour l'ex-chef d'État, ces valeurs universelles résonnent aujourd'hui plus que jamais dans un pays où la population aspire à plus de justice, de liberté et de dignité. Il s'est réjoui de la coopération dynamique entre Madagascar et la France, notamment dans les secteurs de l'éducation, des infrastructures et de la valorisation de la mémoire commune. Un partenariat précieux, selon lui, qui doit continuer à accompagner la jeunesse, renforcer les capacités locales et soutenir les collectivités, véritables piliers de l'avenir national.

Situation préoccupante

Malgré l'engagement franco-malgache, Marc Ravalomanana alerte sur la situation préoccupante à Madagascar : 80% des habitants vivent dans la pauvreté, l'accès à l'électricité est limité et l'eau potable rare, même dans les écoles. Le système de santé est insuffisant, forçant beaucoup à renoncer aux soins. L'insécurité croissante et la corruption généralisée fragilisent le pays et minent la confiance. La liberté d'expression est restreinte, avec des pressions judiciaires abusives, incluant la détention controversée d'un ressortissant français.

Avenir meilleur

Dans un message chargé d'amitié mais ferme, Marc Ravalomanana rappelle la formule prononcée par l'Ambassadeur : « Pas d'ingérence, mais pas d'indifférence ». Il invite la France, pays des droits humains, à ne pas se contenter d'un soutien économique, mais à s'engager résolument pour la justice sociale, la bonne gouvernance, la liberté d'expression et l'éducation. Il conclut en affirmant que c'est dans un esprit d'amitié sincère et de courage que se construira un avenir meilleur pour Madagascar. Un appel vibrant à la solidarité et à la démocratie au service du peuple malgache.