Le cours de formation organisé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l'Institut éthiopien de technologie de l'eau (EWTI) s'est terminé ce samedi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, avec la participation de douze experts en eaux souterraines du Soudan et de cinq experts d'Éthiopie.

M. Al-Zain Ibrahim ambassadeur du Soudan en Éthiopie et représentant permanent a pris la parole lors de la cérémonie de clôture du cours de formation et a remercié la partie éthiopienne représentée par l'Institut éthiopien de technologie de l'eau et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour affrir des opportunités de formation aux cadres soudanais participants de plusieurs États soudanais.

Son Excellence a confirmé que les stagiaires ont reçu une formation auprès de leurs frères en Éthiopie, dans le domaine des techniques d'inspection, de forage et de réhabilitation des eaux souterraines.

Il a souligné que ce cours contribuera à la reconstruction du secteur de l'eau en milieu rural en formant des techniciens et en les dotant des compétences nécessaires pour reconstruire ce qui a été détruit par la milice rebelle des Forces de soutien rapide, qui a ciblé les sources d'eau et les équipements.

Le directeur général de l'Institut éthiopien de technologie de l'eau, M. Tamne Hailu, et le représentant de l'Agence japonaise de coopération internationale, M. Oshima Keisuke, ont également pris la parole lors de la cérémonie, soulignant que l'objectif de la formation est de fournir aux techniciens les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer leurs fonctions. Ils ont également exprimé leur aspiration à organiser des programmes de formation de formateurs sur le terrain.

Les représentants des stagiaires ont pris la parole et la partie soudanaise a confirmé qu'ils avaient grandement bénéficié des dernières technologies dans le domaine. Ils ont exprimé leurs remerciements à la direction et aux enseignants de l'Institut éthiopien de technologie de l'eau, à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et au gouvernement soudanais qui les avait envoyés.