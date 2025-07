Tchad: Examens de l'école primaire pour les élèves soudanais commencent dans la capitale Tchadienne, N'Djamena

Les examens du certificat d'études primaires pour la sixième année ont débuté ce samedi après-midi dans la capitale tchadienne, N'Djamena, au Centre scolaire de l'amitié soudanaise à N'Djamena, avec 170 élèves. La cloche a été sonnée par le Chargé d'Affaires de l'Ambassade du Soudan à N'Djamena, l'Ambassadeur Abdallah Abkar, et le Conseiller Ambassadeur Mohamed Gamal El-Din Omar, en présence du Consul Badawi Ahmed El-Tayeb et du chef de la communauté soudanaise, Shihab El-Din.

Le Chargé d'Affaires et la délégation qui l'accompagnait ont inspecté les étudiants dans les salles d'examen et ont été rassurés par le rapport présenté par le Chef de Centre et le Surveillant Général sur le déroulement des examens le premier jour. Ils ont noté que les examens se déroulaient bien et selon le plan établi, avec 170 étudiants passant les examens, dont 62 étudiants et 108 étudiantes, et 14 enseignants hommes et femmes supervisant. Ils ont ajouté que le centre n'a enregistré aucune absence le premier jour.