Soudan: 2700 étudiants et étudiantes passent aujourd'hui leurs examens de base à Djeddah

Les examens du certificat de base soudanais ont commencé ce samedi à Djeddah, en Arabie saoudite, où 2700 étudiants et étudiantes ont passé l'examen dans deux centres de l'Université de Djeddah.

L'ambassadeur Kamal Ali consul général au consulat du Soudan à Djeddah, a salué les positions et le soutien du Royaume d'Arabie saoudite, de son gouvernement et de son peuple, ainsi que la tenue des examens à la date prévue aujourd'hui à l'Université de Djeddah.

L'Ambassadeur a salué le rôle et la réactivité des Ministères de l'Éducation et des Affaires Etrangères, leur engagement envers toutes les exigences, l'arrivée des places assises et le déroulement ponctuel des examens, en plus de faciliter l'arrivée du superviseur principal qui a supervisé les dispositions prises par le Comité Supérieur formé par le Consulat, d'où sont issus un certain nombre de comités qui ont contribué au succès et au bon déroulement des examens.