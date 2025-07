L'atelier de formation sur le projet visant à autonomiser les jeunes pour la paix et la stabilité et à leur fournir des compétences en leadership et une participation à des activités civiques et éducatives s'est terminé ce samedi. L'atelier a été organisé par l'Organisation « Zulfa » pour le développement et la paix, bureau d'El Fasher, ciblant un certain nombre de jeunes.

L'atelier a recommandé la nécessité d'organiser des ateliers de consolidation de la paix ciblant les jeunes, en les préparant bien à devenir des leaders de leurs communautés, en les sensibilisant et en les dotant de mécanismes de prise de décision qui garantissent leur participation à la construction d'un État pacifique d'après-guerre. L'atelier a également recommandé l'importance d'impliquer les jeunes dans la mise en oeuvre des projets économiques.

Ismail Rashid Abkar, directeur de l'Organisation Zalfa pour le développement et la paix à El Fasher, a souligné l'importance du rôle des jeunes dans le processus de construction et de reconstruction, notant que la présence continue des jeunes à El Fasher contribuerait à évaluer la situation générale et à analyser les événements actuels pour en tirer profit à l'avenir dans la mise en oeuvre du slogan de la paix durable dans le pays.

De son côté, le représentant des participants, Mohammed Ahmed Musa, a expliqué que l'atelier avait atteint ses objectifs en corrigeant un certain nombre d'idées fausses courantes chez les jeunes. Il a ajouté que les jeunes ont besoin d'efforts importants et d'une plateforme pour discuter de divers sujets afin d'être pleinement conscients et de maîtriser les fondements et les normes du leadership.

Il a déclaré que la guerre menée par les jeunes pour défendre leur honneur et leur personne doit être combattue avec un effort égal par les jeunes qui rejoignent des organismes respectés pour participer activement aux postes de prise de décision et guider l'État sur la bonne voie.

Il a également appelé les participants à l'atelier et les organisations humanitaires à documenter et à publier les violations contre les civils, y compris le siège imposé à El Fasher, et à faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle lève ce siège.