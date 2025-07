Afrique: Andile Dlamini, la reine des grands soirs

À 32 ans, la gardienne de Banyana Banyana traverse la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 comme elle traverse les tempêtes : droite, impassible, souveraine.

Trois matches, trois cages inviolées. Contre le Sénégal (0-0, 4 tab 1), en quart de finale, elle s'est encore dressée comme un rempart. Infranchissable pendant 120 minutes, puis décisive lors de la séance des tirs au but où elle a repoussé les tentatives de Nguenar Ndiaye et Méta Kandé, envoyant ainsi l'Afrique du Sud dans le dernier carré du tournoi. Une performance majuscule, une de plus pour celle que tout le monde appelle simplement "Sticks".

Mamelodi, Rabat, et le goût de la gagne

Championne d'Afrique avec son pays en 2022, double championne de la Ligue des Champions Féminine de la CAF avec les Mamelodi Sundowns (2021, 2023), Dlamini aime les grands rendez-vous. Avant la demi-finale contre le Nigeria, elle compte déjà cinq clean sheets en neuf apparitions à la CAN Féminine. Et cette édition marocaine la voit plus performante encore : 13 arrêts en trois matches, soit deux de plus qu'en six rencontres en 2022.

« On savait qu'elle allait répondre présente aux penalties, souligne Refiloe Jane, la capitaine sud-africaine. Elle a fait les arrêts qu'il fallait, mais c'est toute l'équipe qui l'a portée. Elle est notre mur, notre voix. »

Et Dlamini, de son côté, rend hommage à ce collectif qui la pousse : « Quand on a encaissé le premier penalty, j'ai ressenti une petite douleur. Mais Ramalepe m'a juste dit "sharp". J'ai compris que je devais rester concentrée, pour elles, pour nous. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. »

Le coeur sur le maillot, l'Ubuntu dans les veines

Elle parle de l'équipe comme d'une famille et de la défense comme d'une responsabilité partagée. « Un clean sheet, ça commence devant, insiste-t-elle. Ce sont les attaquantes qui pressent, les milieux qui verrouillent, et puis moi derrière. On se parle, même quand c'est dur. On se pousse. »

Toujours le sourire large, Dlamini se souvient d'un corner sénégalais : « Fifi (Jane) est venue me taper dans le dos et m'a dit "Let's go". Ce sont ces petits gestes qui font la différence. C'est ça, l'esprit Ubuntu. C'est ça, le capitanat. »

Après chaque match, elle est la dernière à quitter le terrain. Un mot doux à un enfant, un gant offert, un baiser lancé en tribune. Elle ne joue pas seulement pour gagner. Elle joue pour transmettre. « Sbahle », dit-elle. En isiZulu : c'est beau.

Le Nigeria, l'éternel rival

Mais la beauté du football se mesure aussi à la hauteur des défis. Et mardi, c'est le sommet. Le Nigeria, l' éternel cador du continent, qui disputera sa 13e demi-finale en autant d'éditions. Neuf titres, une force offensive redoutable, cinq buts passés à la Zambie en quart. Et dans les cages, une autre muraille : Chiamaka Nnadozie, déjà quatre clean sheets.

L'Afrique du Sud a pourtant brisé le mythe, à deux reprises ces dernières années : 1-0 en 2018 grâce à Thembi Kgatlana, 2-1 en 2022 sur des buts de Jermaine Seoposenwe et Hildah Magaia. Cette fois, l'enjeu est plus grand encore : défendre une couronne et faire chuter une équipe nigériane en pleine montée en puissance.

Andile Dlamini le sait et ne bronche pas. « Pour être la meilleure, il faut battre les meilleures », lâche-t-elle, tranquille, le regard dur. Ce genre de rendez-vous, elle les chérit. Parce qu'ils forgent les légendes. Parce qu'ils séparent les joueuses de celles qui marquent l'histoire.