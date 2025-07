Tunisie: Ligue 1-Tirage au sort du calendrier de la saison 2025-2026 EST-USM et ESS-CA, premiers chocs de la saison

Si la journée inaugurale ne propose pas de grandes affiches, deux classicos sont au menu de la deuxième journée : EST-USM et ESS-CA. La saison démarre très fort, sans tour de chauffe.

La cérémonie du tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue 1 au titre de la saison 2025-2026 a eu lieu hier matin à la salle des conférences de la Direction nationale d'arbitrage au siège de la Fédération tunisienne de football. Pour rappel, le coup d'envoi de la saison 2025-2026 sera donné lors du week-end du 9-10 août avec la tenue de la 1ère journée.

Si la première journée ne propose pas de matchs chocs, le rythme s'accélère dès la deuxième journée avec deux classicos au menu : EST-USM et ESS-CA. Cette deuxième journée se tiendra les 15 et 16 août.

La saison 2025-2026 démarre donc en grande pompe, et, d'ailleurs, deux autres classicos se dérouleront assez tôt, au menu de la 5e journée : CA-CSS et USM-ESS. Cette journée, la 5e, s'étalera sur trois jours, les 11, 12 et 13 septembre.

EST-ESS, match phare de la 9e journée

Un classico et pas des moindres constituera le match phare de la 9e journée (3-4-5 octobre). Il opposera à l'Olympique de Radès l'EST à l'ESS. Puis, le 1er ou 2 novembre, l'Espérance, championne de Tunisie en titre, se déplacera à Sfax pour affronter le CSS dans le cadre de la 12e journée.

Enfin, un autre choc sera au programme de la 15e et ultime ronde de la phase aller. Il opposera l'ESS au CSS.

Le derby CA-EST, affiche de la 14e journée

Pour les amateurs du derby de la capitale, il faudra attendre la 14e journée. Pour le derby aller, c'est le Club Africain qui est le club hôte. Le derby se jouera le 8 ou le 9 novembre prochain.