Tunisie: Le Turkménistan invite le pays à une conférence onusienne majeure en août 2025

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a reçu ce samedi un appel téléphonique de Raşit Meredow, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la République du Turkménistan.

À cette occasion, le chef de la diplomatie turkmène a réitéré le souhait de son pays de voir la Tunisie représentée au plus haut niveau aux travaux de la 3e Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, qui se tiendra à Achgabat, du 5 au 8 août 2025. Organisée en collaboration avec les Nations Unies, cette conférence vise à élaborer un nouveau programme pour faciliter l'intégration économique des pays sans accès à la mer, en se concentrant sur les enjeux de transport, de connectivité régionale et de transition numérique.

Meredow a également souligné la portée symbolique de cet événement, organisé dans le cadre du 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies, et en amont du Forum de l'Année internationale de la paix et de la confiance, prévu le 12 décembre 2025 dans la capitale turkmène.

Il a par ailleurs exprimé le souhait du Turkménistan de renforcer ses relations politiques, diplomatiques et économiques avec la Tunisie, à l'occasion du 32e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

En réponse, Nafti a salué les liens fraternels unissant la Tunisie et le Turkménistan depuis 1992, soulignant que les deux pays partagent des valeurs communes en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde, notamment à travers le soutien aux causes justes, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne, sous l'égide des Nations Unies.

Le ministre tunisien a également rappelé que l'année 2025 a été désignée comme année de l'action multilatérale, un pilier fondamental de la diplomatie tunisienne. Il a salué l'engagement du Turkménistan envers les principes fondateurs de l'ONU, reflété dans les deux événements internationaux que le pays accueillera en août et décembre prochains.

Enfin, Nafti a exprimé la disposition de la Tunisie à explorer toutes les pistes de renforcement du partenariat bilatéral, notamment par l'enrichissement du cadre juridique liant les deux pays, et le développement de la coopération dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, l'énergie, les énergies renouvelables, le tourisme et la culture, en tirant parti des ressources naturelles et humaines respectives.