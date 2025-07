Tunisie: Que savez-vous des 62 îles tunisiennes ? Découvrez ce patrimoine méconnu !

La Tunisie compte officiellement 62 îles réparties sur ses côtes méditerranéennes, de la côte nord jusqu'à la côte est, en passant par le golfe de Tunis. Ce patrimoine maritime, longtemps méconnu, a été récemment mis en lumière par le professeur Ameur Oueslati, géographe et géomorphologue à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST).

Ces îles tunisiennes se répartissent en plusieurs groupes distincts.

Sur la côte nord, l'archipel de La Galite comprend six îles, parmi lesquelles La Galite (la plus grande), Galiton, La Fauchelle et trois petits îlots surnommés "îlots de chiens". Cet archipel dépend de la délégation de Bizerte Nord et se situe à 40 km du Cap Serrat et à 60 km de Tabarka. Également dans cette région, on trouve l'île de Tabarka elle-même, située en face de la ville éponyme, ainsi que les îles Fratelli (deux îles au large de Kef Abad), les îles Kani (deux îles près de Cap Zebib et Matline), l'île Bello au large de Rafraf, et une île plate proche du cap Ras Ettarf, entre Rafraf et la grotte du Sel.

Dans le golfe de Tunis, l'archipel de Zembra (également appelé Jomour) comprend quatre îles : Zembra, Zembretta, Lantorcho et Cathédrale. L'île Chekly, quant à elle, se trouve à l'intérieur du lac de Tunis, en plein coeur de la capitale.

Sur la côte est, la diversité insulaire est particulièrement riche. L'archipel de Monastir rassemble cinq îles principales : Ghedamsi, Hammam, Oustaniya, la Grande Mida et la Petite Mida (également appelée « la Maqlouba »). Plus au sud, la "flèche littorale" (Flèche littorale) désigne une bande de terre s'avançant vers la mer, où l'on trouve la pointe sud de la péninsule de Monastir, ainsi que d'autres îles telles que les deux îles de Kuria (Grande Kuria et Petite Kuria), situées à 15 km des côtes. La zone comprend également Dzirat (ou île Ras Dimas, aussi appelée Tabsous) sur la côte de Bekalta, ainsi que trois îles à Ras Kaboudia, au large de Chebba dans le gouvernorat de Mahdia. L'île El Far, au sud de Chebba sur la côte de Melloulèche, complète cette liste.

Plus au sud, l'archipel de Kerkennah comprend quinze îles, dont Kerkennah Est et Ouest, Haj Hamida, Karmedi, Ezdad, Roumadiya, Rekadia, Safno et Chermandia. L'archipel de Kneiss, composé de quatre îles, rassemble Bessila, El Hajer, Lebwa et une île à l'ouest. Enfin, Djerba, la plus grande île tunisienne, est entourée au sud de trois petites îles : Gattaaya maritime, Gattaaya Gueblia et El Jelij. L'archipel des Bibans, situé dans le lac des Bibans au sud-est du pays près de la frontière libyenne, compte huit îles rattachées aux délégations de Ben Guerdane et Zarzis dans le gouvernorat de Médenine.

Il est à rappeler que la majorité de ces îles sont inhabitées. Certaines sont des réserves naturelles protégées, d'autres des zones militaires sous haute surveillance. Plusieurs très petits îlots, appelés îlots, n'ont pas été inclus dans ce décompte officiel.

Cette mise en lumière du patrimoine insulaire tunisien souligne son importance écologique, géographique et stratégique. Elle invite également à renforcer les efforts de préservation pour ces territoires fragiles, véritables joyaux naturels face à la Méditerranée.