Algérie: Hidaoui tient une réunion d'évaluation avec les directeurs des camps d'été

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a tenu, samedi, une réunion d'évaluation par visioconférence avec les directeurs des camps d'été, a indiqué un communiqué du ministère.

L'objectif de cette réunion était "d'évaluer la performance globale des camps d'été, suite au succès des première et deuxième sessions de 2025", selon la même source.

A cette occasion, le ministre a écouté des "présentations détaillées sur la gestion administrative et financière", ainsi que "l'évaluation de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du projet pédagogique tracé", outre "la présentation des entraves et lacunes constatées sur le terrain".

Il a donné des instructions précises pour y remédier immédiatement, tout en écoutant les préoccupations et les suggestions des directeurs des camps d'été afin d'améliorer la qualité de la gestion et le niveau des services fournis aux enfants".

Dans ce cadre, M. Hidaoui a souligné la nécessité de "lever toutes les entraves et de remédier à toutes les lacunes enregistrées dans les plus brefs délais, en veillant au strict respect des instructions pédagogiques et administratives en sus de garantir de meilleures conditions pour les sessions prochaines en termes d'organisation et de contenus pédagogiques et de distraction.

Il est également question de "renforcer la coordination entre les différents acteurs en vue d'assurer l'efficacité des services et de réaliser les objectifs éducatifs escomptés".

Au terme de la réunion, il a affirmé que le ministère "continuera de suivre de près les rapports et les observations", saluant les efforts consentis par les cadres et les directeurs qui veillent à l'amélioration continue des prestations étant une option stratégique imposée par le devoir professionnel et l'intérêt suprême des enfants et des jeunes participants, selon la même source.