Algérie: Ballalou pose la première pierre du Centre médico-social des artistes à Aïn Benian (Alger)

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a procédé, samedi à Aïn Benian (Alger), à la pose de la première pierre du projet de Centre médico-social des artistes, une structure qui sera rattachée à l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA), avec pour mission d'assurer une prise en charge socio-médicale aux artistes.

Visitant le site du projet à Belle Vue dans la commune d'Aïn Benian, à l'ouest d'Alger, M. Ballalou, qui était accompagné du Directeur général de l'ONDA, M. Samir Thaalbi, de représentants des autorités locales et d'artistes, a suivi un exposé sur les détails techniques de ce projet devant être livré dans 18 mois.

S'exprimant à cette occasion, le ministre a précisé que ce projet "prometteur" s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique et de la feuille de route tracées par le ministère par le biais de l'ONDA, en réponse aux "revendications légitimes" exprimées par les artistes.

Cet "important projet" intervient dans le cadre de "la mise en oeuvre du 46e engagement du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la valorisation de la profession d'artiste et de tous les acteurs du champ culturel, de la promotion de leur rôle social et de leur statut juridique, et de la mise en place de mécanismes à même de leur garantir une vie digne", a-t-il ajouté.

Ce Centre comprendra plusieurs spécialités, dont la médecine générale, la cardiologie, la diabétologie, l'ophtalmologie, la neurologie et la médecine du travail, un laboratoire d'analyses médicales, un centre d'imagerie et de diagnostic et des espaces d'hébergement et d'hospitalisation.

Une enveloppe financière estimée à 912 millions de dinars a été allouée à ce projet, qui devrait être livré en janvier 2027. Lors de sa visite, le ministre a appelé l'entreprise de réalisation, les architectes et les bureaux de suivi à "respecter les délais fixés" et à "veiller à la qualité de la réalisation pour que ce Centre soit aux normes modernes et qu'il réponde aux besoins réels" des artistes.