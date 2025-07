Ile Maurice: Me Nuckcheddy contre-attaque, le commissaire parle de «journalistes mercenaires»

Alors que plusieurs familles dénoncent des actes présumés de brutalité à la prison de haute sécurité de Melrose et que des avocats signalent des cas de fractures non traitées, le commissaire des prisons, Dev Jokhoo, sort finalement de son silence. Il dément en bloc et pointe du doigt des «journalistes mercenaires» et des «opposants politiques».

Me Pravesh Nuckcheddy : «fractures, genou disloqué, absence totale de soins»

L'avocat de la famille Ross, affirme avoir constaté lui-même l'état physique alarmant de son client, Julien Ross, détenu à Melrose : «Ce matin (samedi), j'ai pu le voir en personne. Il a la main et le pied fracturés, le genou disloqué et des blessures visibles à la hanche. Il m'a raconté avoir été battu par des officiers cagoulés, avec d'autres détenus. Il n'a reçu aucun soin.» Me Nuckcheddy a immédiatement adressé une demande écrite au commissaire des prisons pour un transfert médical d'urgence. Aucune réponse ne lui a été faite jusqu'ici. Il a également saisi la Commission nationale des droits humains (CNDH).

La version officielle : «Rien n'est vrai»

Interrogé samedi après-midi, le commissaire des prisons, Dev Jokhoo, a catégoriquement rejeté ces affirmations : «Il n'y a aucun cas de blessure ou de fracture comme tel. Arrêtez d'amener ce rôle de pyromane dans ce pays-là.» Relancé pour préciser qui sont ces «pyromanes», le commissaire a été direct : «Ce sont des opposants politiques et des journalistes mercenaires. Ceux qui ont fait tout un cinéma hier devant la porte de la prison.»

Le contraste entre les déclarations du commissaire et les constats de terrain rapportés par plusieurs familles, avocats, et ONG commence à inquiéter les observateurs. Certains s'interrogent sur la transparence réelle du système pénitentiaire, alors que la CNDH confirme avoir ouvert une enquête.

Droits humains : Touria Prayag de la HRPM sur les allégations de brutalité à Melrose

« Hier, nous avons tenu une réunion avec la 'Human Rights Prevention Mechanism Division' (HRPM) et avons déjà entamé les premières démarches. J'ai effectué cette visite en réponse à de nombreux appels de parents, inquiets pour leurs enfants incarcérés, qui auraient été battus et privés de nourriture depuis jeudi. J'ai pu accéder à l'établissement et visiter certains détenus. Il m'était impossible de voir les 900 prisonniers en deux heures, mais j'ai rencontré ceux dont les familles m'avaient communiqué les noms. Tous ceux que j'ai pu voir m'ont confirmé avoir reçu de la nourriture et de l'eau.

Cependant, certains présentaient des blessures et deux d'entre eux ont affirmé souffrir de fractures. J'ai immédiatement demandé qu'ils reçoivent les soins nécessaires. Il s'agit de la première crise à laquelle est confronté le nouveau conseil de la CNDH. Nous allons travailler à l'élaboration d'une stratégie efficace pour y répondre de manière appropriée.»