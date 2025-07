Algérie: Le Conseil de la nation prend part à une réunion conjointe entre le PAP et le CPS africain

ALGER — Le Conseil de la nation a pris part à Midrand (Afrique du Sud), à une réunion consultative conjointe de haut niveau entre le Parlement panafricain (PAP) et le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), tenue avant l'ouverture de la 5ème session de la 6ème législature du PAP, indique samedi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"Le membre du Conseil de la nation, président du Groupe géopolitique de l'Afrique du Nord au PAP, Abdelmadjid Azzedine, et le membre du Conseil, également membre du PAP, Amroune Mohamed, ont participé à une réunion consultative conjointe de haut niveau entre le PAP et le CPS de l'UA, tenue avant l'ouverture de la 5ème session de la 6ème législature du PAP, et ce les 17 et 18 juillet courant, au siège du PAP à Midrand, en République d'Afrique du Sud", précise le communiqué.

Placée sous le thème "Renforcer l'entraide et la coopération institutionnelle pour une paix et une sécurité durables en Afrique", la réunion a été coprésidée par le président du PAP, M. Fortune Charumbira et la présidente du CPS de l'UA pour le mois de juillet 2025, Mme Rebecca Amuge Otengo, avec la participation de l'ambassadeur d'Algérie en Ethiopie et membre du CPS, Mohamed Khaled".

Cette réunion consultative vise à "consolider l'implication et la participation du PAP aux activités du CPS africain, en rapport avec les questions de paix, de sécurité, de stabilité, de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique, conformément aux engagements inscrits dans l'agenda 2063", lit-on dans le communiqué.

A l'issue de la réunion, "un projet de résolution a été adopté portant sur un ensemble de recommandations, dont notamment la nécessité de renforcer la coordination entre le CPS et le PAP, l'importance d'associer les jeunes et les femmes aux efforts de paix et de sécurité, le renforcement des institutions africaines et des mécanismes d'alerte précoce".

Il s'agit également de "l'importance de la sécurité des frontières, la lutte contre le terrorisme et la limitation de la prolifération des armes légères et de petit calibre, tout en reconnaissant les progrès réalisés dans ce domaine".

Dans le même sillage, il a été recommandé "d'organiser des séances d'audition publiques, de renforcer la participation des bases populaires à l'élaboration des politiques publiques, de consolider les systèmes démocratiques, de promouvoir la culture de dialogue et de tolérance, et de mettre en place des mécanismes réguliers de concertation entre le PAP et le CPS, à l'instar des réunions consultatives annuelles".

De plus, il a été suggéré "la création de groupes de travail conjoints, l'organisation de missions de terrain et la préparation de rapports conjoints", tout en soulignant "le rôle central du PAP dans la défense des aspirations des peuples, la ratification des traités et le suivi de leur mise en oeuvre".

Les participants ont appelé à "renforcer la présence et la représentation de l'Afrique dans les institutions internationales telles que l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le G20", affirmant "l'importance d'alléger le fardeau de la dette, de parvenir à une justice en matière de notation de crédit, d'assurer une justice climatique pour le continent et de réformer les systèmes fiscal et financier mondiaux afin de garantir une participation équitable et efficace de l'Afrique".

Les travaux de la 5ème session de la 6ème législature du PAP, ainsi que les réunions des commissions permanentes, se tiennent du 16 juillet au 1er août 2025 à Midrand (Afrique du Sud), sous le thème de l'UA pour l'année 2025: "Justice pour les personnes d'ascendance africaine à travers des réparations", conclut le communiqué.