Ile Maurice: Dr Farhad Aumeer - «On ne doit pas blesser les sentiments du peuple»

interview

Dans l'émission Décryptage cette semaine, le député rouge du n°2 aborde, sans langue de bois, la réforme controversée des pensions, le train de vie et voyages des ministres. Proche de son leader, il évoque aussi ses relations avec ses colistiers et les enquêtes de la FCC qui font l'actualité.

Vous avez longtemps défendu le dossier de la santé. Êtes-vous déçu de ne pas avoir été nommé ministre de la Santé ?

C'est une question qu'on me pose toujours. Plusieurs parties de la société civile s'attendaient à cela. Non, je n'ai aucune déception. J'ai une relation assez particulière et privilégiée avec le Premier ministre (PM). J'ai une très bonne relation avec lui et je ne veux pas exiger quelque chose dont lui seul a les prérogatives. Néanmoins, j'attends qu'on me confie des responsabilités à long terme plus tard.

Pas la peine d'être ministre pour travailler pour son pays. Être ministre n'a jamais été une obsession dans ma carrière. Mon obsession, c'était de revoir Navin Ramgoolam comme PM car j'ai assisté à son arrestation en direct et comment ils l'ont malmené. Je n'ai pas vu de gentlemanship à ce moment-là. J'étais parti le soutenir aussi à sa résidence non pas parce que je suis un roder bout (Rires).

Comment sont vos relations avec les ministres Osman Mahomed et Reza Uteem? Certains disent qu'il y aurait de l'eau dans le gaz.

Non. Il n'y a aucun souci. Je vais mettre au clair ma relation avec Osman Mahomed de 2019 à 2024. Son caractère est différent du mien. Il fait de la politique différemment de moi. C'est un ancien fonctionnaire. Deuxièmement, on a des différences d'opinion assez pointues parfois et cela pourrait laisser croire qu'on ne peut pas travailler ensemble.

Je pense néanmoins qu'on arrive à se comprendre et on a un but commun : celui d'aider les gens de notre circonscription. Avec Reza Uteem, je n'ai aucun souci et nous avons des bonnes relations. Je ne dirais pas que c'est une relation parfaite mais on travaille pour l'intérêt du peuple.

Parlons de promesses non-tenues. La réforme de la pension controversée ; l'annonce de la baisse du prix de l'essence et de l'électricité qui n'a pas eu lieu. Les gens ne vous abordent pas dans la rue et parlent de mensonge ?

La campagne électorale que j'ai faite était basée sur la drogue et la law and order. J'ai tiré à boulets rouges sur les barons et trafiquants de drogue. Je peux comprendre que mes collègues aient fait des promesses car ils avaient des attentes à le faire. Bien sûr qu'on avait des expectations d'améliorer la pension ou de baisser le prix de l'essence ou l'électricité mais quand on regarde le State of the Economy, on réalise à quel point les chiffres ont été faussés.

L'ancien régime a tout dilapidé. Ils l'ont fait avec une attitude déconcertante car ils ont joué au bolom Noël. Zot inn partaz kalamindas e donn tou kalite alokasion. Tout changement amène une frustration. Notre devoir, c'est de faire continuellement une politique d'explications dans le langage que le peuple comprend.

On doit faire attention notamment avec Moody's. Letan nou gagn bann rapor, li kouma CPE sa. Si nou gan 4 F, kisanla pou met nou dan bon lekol ? Par ailleurs la pension allait devenir insoutenable. Je ne suis ni actuaire, ni économiste mais je suis un individu averti. Ça fait mal de voir certaines personnes qui ne pourront vraiment pas travailler après 60 ans.

D'ailleurs, j'ai soulevé la question après le budget dans les instances appropriées pour les éboueurs, maçons et autres. Tout doucement tout le monde parlait dans la même direction et le Premier ministre et son équipe ont mis en place deux comités pour aider ces personnes. Ce filet d'encadrement nécessaire est maintenant présent.

Pour reprendre vos mots, la mesure de pension était pour «pa gagn 4 F e pa fini dan move lekol» mais on voit l'ex-ministre des Finances qui vient dire le contraire en affirmant que le gouvernement «pe met lepep dan lekol» et que les caisses de l'État ne sont pas vides. Votre réaction...

Je lui dirais avec tout le respect : en son temps combien de questions lui a-t-on posé qaund il n'y avait pas de devises dans les banques. Deuxième question : comment la caisse de la CSG, de ses propres aveux, il avait dit que c'était vide ? Troisièmement, pourquoi le déficit budgétaire incontesté est arrivé à presque 90 % ? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas de devises étrangères. On vivait dans un pays avec une politique d'assistés. Si j'étais à sa place, j'aurais pris une retraite politique financière.

Justement il y a des enquêtes par la Financial Crimes Commission. L'ex-ministre des Finances a lui-même été convoqué. Ces enquêtes sont interprétées par certains d'une autre manière. Des «highprofile persons» convoquées, arrêtées, comparaissent en cour sans menottes, paient une caution et rentrent chez elles...

Ou trouv enn ansien PM ti bizin ris li par son kol en 2015 ? Sa ti bon ? Pravind Jugnauth ale ti boutey dan so lame san kikenn pe ris so kol. Son épouse donne sa déposition et rentre chez elle tranquille. Même Padayachy. Il n'y a pas eu de brutalité.

Les menottes ne veulent rien dire. Une personne qui a commis un white-collar crime ne va pas s'enfuir tandis qu'un criminel oui. Le plus important, c'est ce défilé à la FCC comme un catwalk. Karl Lagerfeld serait content. Zot vini avek ti Rayban, sak dan lame. Tousala mo gete. Ce n'est que le début. Tous ceux qui ont fauté devront payer.

L'affaire de «Reward Money» rappelons-le, vous l'aviez évoqué en 2021 ? Oui j'avais posé une question en 2021.

Certains m'ont même demandé comment je le savais. L'ancien PM avait promis une enquête. J'avais des informations sur les informateurs de la police. Je suis allergique aux menteurs et aux hypocrites. C'est pour ça que j'avais dénoncé le Reward Money et j'ai été victime de diverses attaques sur les réseaux.

Des personnes se demandent pourquoi elles doivent «ser sintir» alors que les ministres non...

C'est une critique valable et on doit s'assurer que - quand on entend cela - on ne blesse pas les sentiments du peuple. Ils ont souffert pendant 10 ans et là on leur dit de ser sintir. Bien sûr qu'ils ne vont pas aimer certains modes de vie qu'ils voient défiler. On doit rester très attentif aux sons des bottes sur le terrain. On doit faire attention aux achats, voyages ou autres et le faire quand c'est nécessaire. À ce jour, je n'ai bénéficié d'aucun voyage : zéro. Si ma contribution est valable dans certains forums, j'irai. Sinon, non.

Vous mentionnez les voyages mais plusieurs de vos collègues sont déjà partis en mission...

Oui et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Ces voyages, selon moi, ont eu lieu avec le feu vert du PM. Certains ministres ont reçu des invitations et Navin Ramgoolam a tranché pour leur dire de ne pas y aller surtout si ce n'est pas important. Ça aurait pu les agacer mais le PM pense avant tout à l'économie et le pays.

Et le combat contre la drogue ?

Je déplore un manque d'agressivité sur le terrain surtout dans les régions dites «chaudes ou à risque». Il faudrait faire participer la Special Mobile Force. Nou bizin enn sistem ki tir zoke lor lari. Ça va briser la chaîne de transmission. La drogue affecte le pays entier et pas juste une région. Il y a beaucoup de jockeys qu'ils faut arrêter avant même qu'ils aient le temps d'ouvrir la bouche pour dire «krapo» en voyant la police arriver.

Parlons de l'Assemblée nationale. Vous êtes satisfait de la nouvelle direction ?

Oui. La nouvelle speaker Mme Aumeeruddy-Cziffra a redonné son décorum à l'Assemblée nationale. Avant quand je regardais ce qui s'y passait je me posais la question si c'était ce à quoi j'aspirais en politique mais maintenant ça a beaucoup changé et des rappels à l'ordre se font tant aux backbenchers qu'aux ministres.

Vous êtes satisfait malgré les propos qu'on entend comme «koson», entre autres ?

(Silence) Il y a certaines personnes qui ne peuvent s'en empêcher mais il y a des rappels à l'ordre. Du fond, ces personnes peuvent quand même apporter un plus à la politique. We can't have the perfect gentleman.

Pour conclure, vous avez été décoré GOSK et la cérémonie est prévue ce mercredi...

Oui, c'est avec beaucoup d'honneur et de joie personnelle que j'ai été décoré pour mes aptitudes professionnelles et sociales. Cela n'a rien de politique. Le PM a été clair avec moi en me disant que je suis le seul politicien parmi les 60, qui a été décoré. Je le remercie ainsi que tous ceux qui m'ont toujours soutenu - mes enfants - et surtout mon épouse qui est toujours à mes côtés.

Je remercie aussi le staff médical et paramédical. Un fait intéressant aussi : j'ai aussi reçu jeudi l'award de Fellow of The Royal College of Physicians in Ireland, une autre distinction que le PM détient aussi. Je suis un homme comblé.