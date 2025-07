Guinée: Le pays ferme 1724 unités industrielles pour non-conformité et retire leurs produits du marché

En Guinée, 1 724 unités industrielles ont été fermées pour non-conformité et leurs produits retirés. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par le ministère du Commerce, de l'industrie et des PME via la publication d'un arrêté. Il s'agit de « protéger les consommateurs » et « garantir un environnement industriel sain et conforme aux normes » indique le ministère.

Cette décision est motivée par la volonté de « préserver la santé publique », « d'assurer la qualité des produits consommés » et de « promouvoir une industrie responsable » précise l'arrêté du ministère du Commerce. Dans la liste rendue publique, on retrouve notamment un très grand nombre d'unités de production d'eau.

« Nous avions tiré la sonnette d'alarme il y a à peu près, on va dire deux ou trois ans sur le fait que beaucoup d'eau était vendue sur le terrain, mais dont on ne connaissait pas sa provenance, rappelle Ousmane Keïta, le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Donc ça, ça peut poser un problème dans la mesure où il y a eu beaucoup de cas, donc de plaintes qui nous sont remontées sur des problèmes de santé liés à la consommation de ces eaux-là. Nous sommes contents que le ministère du Commerce ait pris la mesure très au sérieux et ait pris des actions allant dans le sens justement de la fermeture de ces unités industrielles-là ».

Le ministère du Commerce a parallèlement rappelé les démarches à suivre pour la régularisation administrative des unités industrielles.

Prochaine étape pour l'association des consommateurs, obtenir la publication de la liste des entités autorisées à travailler notamment dans le secteur de l'eau. Des inquiétudes ont par ailleurs été soulevées concernant les conséquences économiques et l'emploi. Le patronat guinéen en attente d'un rendez-vous avec les autorités n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat.