Sénégal: Une régie de recettes mise en place pour la Place du Souvenir Africain

Le gouvernement sénégalais a officialisé la création d'une régie de recettes au profit de la Place du Souvenir Africain (PSA), par un arrêté conjoint du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et du ministère des Finances et du Budget. Cette mesure vise à mieux encadrer et gérer les ressources générées par cet espace emblématique situé sur la corniche ouest de Dakar.

Selon l'arrêté, la régie de recettes sera alimentée par les produits issus de la location des salles de spectacle et d'espaces dédiés aux manifestations, ainsi que par la vente de tickets d'entrée aux visiteurs. Le plafond d'encaisse autorisé est fixé à quatre millions de francs CFA.

Conformément à la réglementation en vigueur, toute recette perçue devra faire l'objet d'une quittance officielle, émise à partir d'un quittancier à souche P1B, dûment côté et paraphé par le Receveur général du Trésor.

La gestion de cette régie sera assurée par un régisseur de recettes nommé par décision du ministre des Finances, sur proposition du ministre en charge de la Culture. Ce régisseur devra tenir une comptabilité rigoureuse, justifier les recettes perçues, et procéder à leur reversement au plus tard le 25 de chaque mois, ou immédiatement dès que le plafond de 4 millions est atteint.

Cette initiative vise à renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion des ressources publiques générées par les activités culturelles et touristiques de la PSA, un site stratégique pour la promotion de la mémoire, de la culture et des industries créatives africaines.