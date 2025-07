Afrique de l'Ouest: Cas de Mpox en Guinée - Les autorités sanitaires du Sénégal rassurent

Plus d'une dizaine de cas de Mpox, appelé, auparavant, « variole du singe », ont été signalés en Guinée près de la frontière sénégalaise. Le responsable de la surveillance épidémiologique au Sénégal, Dr Boly Diop, révèle qu'aucun cas n'est confirmé au pays.

L'épidémie de mpox signalée ces derniers temps en République de Guinée constitue une source d'inquiétudes dans la sous-région. Joint au téléphone, hier, par le journal Le Soleil, le responsable de la surveillance épidémiologique, Dr Boly Diop, a rassuré qu'un dispositif a été mis en place pour prévenir toute propagation de cette maladie sur le territoire sénégalais. « Aucun cas n'a été détecté au Sénégal depuis l'apparition de cette maladie en Guinée. Le système de surveillance a notifié plus d'une centaine de cas suspects qui ont été testés au laboratoire et ils sont revenus négatifs », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il a renseigné que le Sénégal a activé son système de gestion d'incidents qui lui assure un niveau de préparation assez satisfaisant. Dr Diop a ajouté que le dispositif de prévention est bien capable de faire face à toute forme de menace sanitaire à la frontière. « Il y a une équipe de la surveillance dans la région de Kédougou, plus précisément dans les trois districts de Salémata, Saraya et Kédougou, pour superviser les acteurs et améliorer les dispositifs de détection aux points d'entrée frontaliers », a informé le responsable de la surveillance épidémiologique.

Dr Boly Diop a annoncé également que le personnel médical a reçu des fiches de notification des cas. Des matériels de prélèvement ont été aussi donnés aux structures de santé. Pour cette raison, il a déclaré que le Sénégal est « prêt » à détecter des cas et à les envoyer au laboratoire.

En outre, le médecin a conseillé aux populations de renforcer les mesures d'hygiène individuelle pour éviter cette maladie qui se transmet par contact [humain] et aussi par rapport sexuel. « Il faut que les populations puissent prendre les devants en signalant tous les cas suspects aux structures sanitaires. Quelqu'un qui sent qu'il a les signes qui ressemblent à la maladie de mpox doit se rendre à la structure de santé la plus proche afin de bénéficier rapidement d'une meilleure prise en charge », a recommandé le Dr Boly Diop.