Sénégal: Présidence de la FSF - Abdoulaye Fall officialise sa candidature

Abdoulaye Fall a officiellement présenté sa candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Une déclaration qui est portée par la Coalition pour l'Unité et la Stabilité du Football, et soutenue par plusieurs figures respectées du sport national, dont Cheikh Seck, Abdoulaye Seydou Sow et Elimane Lam.

Entouré d'un large public et de nombreux présidents de ligue venus des quatre coins du Sénégal, le candidat a partagé une vision ambitieuse et structurée pour l'avenir du football sénégalais. Dans son discours, Abdoulaye Fall a souligné l'urgence d'une gouvernance nouvelle, fondée sur des principes de rigueur, de justice et de projection vers l'avenir.

Au cours de cette rencontre, il a dévoilé son programme intitulé « CONTRÔLE - PASSE », une stratégie bâtie sur trois piliers : la rigueur dans la gestion, l'anticipation des défis et la transmission des savoirs et valeurs.

Mais l'annonce la plus marquante reste sans doute la présentation de PRAXIS, un document stratégique et visionnaire. Celui-ci définit les contours d'une gouvernance moderne, inclusive et responsable, avec pour objectif de hisser le football sénégalais à un nouveau palier, tant sur le plan national qu'international.

Dans son message de clôture, Abdoulaye Fall a tenu à remercier les présidents de ligue présents, soulignant que leur soutien renforce « la légitimité et la portée de ce moment historique ».

« Ce n'est que le début d'un chemin collectif. L'Unité ne sera pas un slogan, mais un socle. La Stabilité ne sera pas une promesse, mais un engagement », a-t-il déclaré, sous les applaudissements.

Cette candidature marque ainsi une nouvelle étape dans la course à la présidence de la FSF, avec une ambition assumée : rassembler, réformer et faire rayonner le football sénégalais sur de nouvelles bases.