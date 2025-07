Adepte d'une Tunisie en perpétuel mouvement grâce à des réformes touchant bon nombre d'institutions, notamment celles ayant failli à leurs missions et aux objectifs pour lesquels elles ont été créées, le Chef de l'Etat en fait désormais un cheval de bataille au quotidien dans le but évident d'améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, dans toutes les régions et dans les différents secteurs d'activité.

En effet, lors de ses diverses rencontres avec les membres du gouvernements et autres responsables, le Président de la République ne cesse d'appeler à la révision de plusieurs projets de textes législatifs comme il vient de le souligner lors la dernière audience accordée à la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri

Après avoir relevé l'existence d'organismes budgétivores, le Chef de l'Etat a appelé clairement à la nécessité de restructurer un ensemble d'institutions tout en mettant à l'index ce qu'il a qualifié d'«inflation législative», responsable du maintien de certaines pratiques du passé avec des répercussions négatives et tangibles sur le terrain donnant lieu à une situation pathologique exigeant un traitement radical.

Face à cette évolution contraire aux objectifs escomptés, le Président Kaïs Saïed a réitéré ses convictions quant à la nécessité d'accorder plus de responsabilités à la jeunesse censée jouer un rôle plus important dans l'édification de la Tunisie nouvelle en lui faisant une confiance accrue afin de contribuer à l'oeuvre du développement durable et global conformément aux attentes et aux aspirations du peuple.

Pour le Chef de l'Etat, les jeunes ont un rôle central à jouer dans le processus de réformes et de reconstruction dans la mesure où ils sont porteurs d'un élan infini de don de soi et d'une énergie sans limites de façon à répondre d'une manière optimale aux besoins des Tunisiennes et des Tunisiens dans tous les domaines.

Il serait utile de rappeler à ceux ayant la mémoire courte que le Président de la République a réussi à séduire la jeunesse tunisienne avec son projet de société qui lui a permis d'être triomphalement élu, depuis son premier mandat en 2019 puisqu'il a réussi le tour de force de rassembler, dès le premier tour, 37% des jeunes, soit plus du tiers des électeurs âgés entre 18 et 35 ans.

D'ailleurs, le Président Kaïs Saïed, qui ne cesse d'insister sur le fait que le pays mène une véritable guerre de libération nationale, affirme que celle-ci nécessite non seulement une réforme législative en profondeur, mais également et surtout un renouvellement des élites chargées de les appliquer.

En d'autres termes, il est impératif d'ouvrir le chemin à la jeunesse soucieuse d'assumer ses responsabilités, surtout qu'elle est mue par un esprit de militantisme lui permettant de prendre le relais et de jouer pleinement son rôle afin de remplacer les personnes qui ne sont pas à la hauteur des engagements, passant de la sorte du statut de diplômés au chômage à celui de citoyens avides de devenir actifs au vrai sens du terme et de participer à l'élaboration des contours de la Tunisie de demain.

En résumé, le Président Kaïs Saïed prouve et réitère sa volonté de se débarrasser des dispositifs hérités du passé, tout en mettant l'accent sur l'urgence d'associer davantage les jeunes au processus du développement, une jeunesse qui représente un pilier essentiel pour construire le futur de la Tunisie et répondre aux attentes du peuple dans tout le pays.