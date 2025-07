La série de rencontres organisées par le ministère de l'Economie et de la Planification afin d'assurer le suivi et l'encadrement des préparatifs des régions en vue de l'élaboration du plan de développement 2026-2030 ont pris fin hier à Médenine.

Présidée par le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, cette dernière rencontre avec les responsables des deux districts 4 et 5, qui englobent les gouvernerais de Gabès, Kébili, Médenine, Tataouine, Tozeur, Gafsa, Sfax et Sidi Bouzid, a eu lieu à l'Office de développement du Sud (ODS).

Ont pris part à la réunion, le gouverneur de Médenine, Walid Tabboubi, le président du Conseil du district 5, des membres des Conseils des districts 4 et 5, des membres des conseils régionaux concernés, ainsi que des responsables régionaux et centraux du ministère de l'Economie et de la Planification.

Lors de la réunion, une présentation a été donnée sur l'avancement des préparatifs engagés dans le processus d'élaboration du Plan de développement, ainsi que les différentes étapes achevées, outre l'explication de la méthodologie adoptée dans l'élaboration du plan et de l'approche prônée pour recueillir les proposition de projets de développement au niveau régional.

D'après un communiqué du département, lors de cette dernière étape, les administrations sectorielles auront un rôle important, notamment en donnant leurs avis techniques aux conseils régionaux afin de les soutenir dans la définition de leurs priorités en matière de développement.

Les conseils locaux et régionaux ont proposé environ 10.600 projets, dont 90% sont à caractère local, au terme des rencontres de suivi de la préparation du plan de développement 2026-2030 organisées à Médenine.

«Ces projets sont le fruit de 632 réunions du district 4 et 498 réunions du district 5», a indiqué, hier, le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafid, à la clôture de ces rencontres au sein de l'Office du développement du Sud à Médenine.

Le ministre a souligné, au terme de ces rencontres, organisées par le ministère de l'Economie et de la Planification, que les conseils régionaux ont la responsabilité de fédérer les plans locaux de développement pour assurer la complémentarité requise et nécessaire à la réalisation des objectifs d'un développement intégral et juste.

Abdelhafidh a insisté sur l'importance de l'approche progressive dans l'élaboration du plan de développement dont l'objectif est de concrétiser les aspirations des Tunisiens à un développement global et équitable. D'après lui, il «s'agit de contribuer à la mise en place de bases solides pour une nouvelle phase de construction et d'édification».

Abdelhafidh a souligné la responsabilité des conseils régionaux dans ce processus afin de ressortir des plans régionaux bien synchrones en partant des propositions recueillies au niveau local, et ce afin de garantir la meilleure coordination et synchronisation possible avec les objectifs nationaux pour ce plan de développement dans le cadre de l'unité de l'Etat et le respect de ses équilibres financiers.