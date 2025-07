Tunisie: Se maintenir au plus haut niveau - Montassar Louhichi rehausse le curseur

Depuis quelques jours, les Bleus ont entamé la 2e phase de leur préparation d'avant-saison avec pour point d'orgue le barrage face aux Bardolais le 27 de ce mois, un match qui donne accès à l'apothéose de la supercoupe de Tunisie.

Le second volet des préparatifs usémistes a ainsi vu coach Montassar Louhichi plus enclin à rehausser le curseur en sollicitant davantage ses protégés à l'entraînement, alors que, dans le même temps, chapitre revue effectif, les Bleus devaient croiser la JSK hier, afin de s'évaluer, jauger le groupe, tester l'orientation tactique préconisée et surtout renforcer la cohésion d'équipe en vue de la séquence décisive de fin de mois face au Stade Tunisien.

En cette période précise donc, le plateau technique usémiste compte s'appuyer sur les progrès du groupe dans le domaine physique pour mettre en place son projet de jeu. Et avec Louhichi aux mannettes, l'on note qu'outre son management forcément distinctif (chaque coach apporte sa propre philosophie), ce dernier penche vers davantage de communication pour qu'à terme les joueurs fassent ce que propose le coach. Bref, pour le technicien de l'USM, il est toujours plus judicieux de convaincre que d'imposer et ce fonctionnement plus transversal gagne du terrain actuellement lors des répétitions des Bleus.

Greffer à la philosophie physique un système de jeu

Aujourd'hui, l'organisation concrète au quotidien usémiste, le challenge principal, consiste à aligner tout le groupe autour du même projet, sachant qu'il y a beaucoup de profils différents et chacun a ses spécificités. En l'état donc, le défi sera pour Louhichi d'avoir une vision claire sur le style de jeu et le choix des joueurs vers lesquels il va tendre.

Après avoir débuté la préparation graduellement, quasiment tous les joueurs, à l'exception des recrues, sont à présent capables de s'entraîner à haute intensité, du début jusqu'à la fin des séances. Plus encore même, Louhichi, qui vient de décrocher sa licence CAF Pro, semble avoir clairement permis au gros des troupes de passer un cap supplémentaire dans le domaine physique sans toutefois pousser les organismes vers la rupture.

En clair, et au cas par cas avec les siens, le coach est très analytique, se montrant même capable de s'adapter aux cas individuels et trouver la bonne solution, en espérant à terme greffer à la philosophie physique, une philosophie de jeu. Bien entendu, c'est en fonction de la réponse des joueurs à l'entraînement que le staff décide d'ajustements individuels éventuels ou d'ajustements de la séance dans son ensemble.

Et à ce jeu-là, il n'a pas tort en se focalisant sur la résistance et l'endurance avant tout, étant donné que la Ligue 1 est devenue si physique qu'il faut s'y préparer pour ne pas terminer la saison sur les rotules.

Moez Hadj Ali convoité

Passons à présent à l'actualité usémiste de l'heure. Devenu un élément clé du dispositif d'équipe, Moez Hadj Ali, 25 ans, est actuellement sous les radars de l'EST et du CA, là où il a fait ses débuts. Milieu qui manipule le ballon avec aisance et doté d'une vision du jeu qui se démarque par son impact, le stratège à la conduite de la balle impeccable a régalé la saison passée, et il n'en fallait pas plus pour qu'il soit plébiscité comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Bleus, l'ex-joueur de l'USBG et d'Al Ittihad de Libye ne manque pas de prétendants, que ce soit en Tunisie où les deux cadors cités ci-haut le pistent ou même au Golfe et en Jupiler Pro League de Belgique où son nom revient avec insistance.

Volet éventuels départs et arrivées pour finir, si le sort de Malek Miladi devrait être bientôt scellé (rupture à l'amiable attendue), sachant que l'arrière usémiste revient d'une blessure au niveau des ligaments croisés la saison écoulée, en retour, les Bleus devraient de nouveau se renforcer en défense et au milieu.

Ainsi, le milieu béjaois Charfeddine Ouni pourrait débarquer au Ribat en tant qu'agent libre, et ce, après avoir rompu son engagement avec les Cigognes. Aussi, l'arrière gauche Wadhah Zaidi, 26 ans, serait en route vers Monastir. Libre de droit après avoir rompu son engagement avec le CSS, l'ex-joueur de l'USBG pourrait débarquer au Ribat, quoique... Enfin, concernant le reliquat du transfert d'Ahmed Jaffali à Ezzamalek, l'USM va passer la vitesse supérieure et saisir les instances pour récupérer ce qui lui revient de droit.