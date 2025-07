Algérie: Visite du président zimbabwéen au pays - Volonté commune de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le président de la République du Zimbabwe, M. Emmerson Mnangagwa, a achevé, dimanche, une visite officielle de deux jours en Algérie, qui a constitué une occasion pour les deux pays de réaffirmer leur volonté commune de renforcer davantage leur coopération et de hisser leurs relations à un niveau supérieur.

En ce sens, la visite du président zimbabwéen a été couronnée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente, couvrant plusieurs domaines de coopération bilatérale, ce qui reflète la volonté des deux pays de consolider leur coopération.

Au cours de cette visite, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu des entretiens avec son homologue du Zimbabwe avant de coprésider la cérémonie de signature d'accords et de mémorandums d'entente englobant plusieurs domaines de coopération bilatérale.

Dans une déclaration conjointe à la presse avec son homologue zimbabwéen, le président de la République a affirmé que cette visite, qui reflète la "volonté politique commune" de développer les relations bilatérales, a été concrétisée par la tenue de la 4e session de la Commission mixte algéro-zimbabwéenne, sanctionnée par la signature d'accords de coopération et de mémorandums d'entente dans des domaines vitaux.

Ces accords constituent "une avancée précieuse qui vient renforcer la coopération bilatérale et les cadres juridiques qui permettront d'établir le partenariat que nous appelons de nos voeux", a ajouté le président de la République, précisant qu'il a été convenu "la création d'un Conseil d'affaires conjoint et d'encourager les opérateurs économiques à explorer les opportunités d'investissement dans les deux pays".

Il a souligné également que la visite du président zimbabwéen a mis en évidence "la convergence totale des positions entre l'Algérie et le Zimbabwe, notamment sur la promotion des solutions pacifiques aux conflits en Afrique, le nécessaire respect de la souveraineté des Etats, le rejet des ingérences étrangères et l'impératif de privilégier les solutions africaines aux problèmes africains".

Le président de la République a ajouté que la visite a aussi été l'occasion de "réitérer notre condamnation des crimes commis contre le peuple palestinien frère et réaffirmé notre soutien à son droit légitime à l'établissement de son Etat indépendant".

L'accent a également été mis sur le soutien à la juste cause du peuple sahraoui, en tant que question de décolonisation de la dernière colonie en Afrique. "Nous avons renouvelé notre soutien aux efforts des Nations Unies visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination", a-t-il soutenu.

De son côté, le président du Zimbabwe a indiqué que l'Algérie est un "pays ami avec lequel le Zimbabwe entretient des relations fortes et enracinées en matière de solidarité et de lutte contre le colonialisme", soulignant le "caractère révolutionnaire" de ces relations qui découlent de "l'esprit de solidarité et de lutte continue contre le colonialisme et l'impérialisme".

Exprimant, par la même occasion, la solidarité "inébranlable et constante" de son pays avec le peuple sahraoui dans "sa lutte juste pour l'autodétermination", il a réaffirmé le "soutien" du Zimbabwe "au dialogue visant à mettre fin au conflit en Palestine et à assumer la responsabilité vis-à-vis de la situation dramatique endurée par les habitants de Ghaza".

Dans le cadre de cette visite, une rencontre de travail a réuni des hommes d'affaires algériens et leurs homologues zimbabwéens dans le but de renforcer la coopération économique et l'investissement entre les deux pays.

Au deuxième jour de sa visite, le président du Zimbabwe a visité le Pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah (Alger) et l'entreprise nationale des matériels agricoles et de pêche (ENMAP), ainsi que le siège du Groupe pharmaceutique Saidal à El-Harrach où il a pu avoir des explications sur les lignes de production de l'unité de fabrication des médicaments génériques.