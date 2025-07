Afrique: Karaté/Championnats d'Afrique - L'Algérie présente avec 20 athlètes

ALGER — Vingt (20) athlètes de la sélection algérienne prendront part au Championnat d'Afrique de Karaté-do (Kumité et Kata), prévu du 25 au 27 juillet à Abuja, au Nigéria, avec l'objectif de remporter le titre africain chez les cadets et juniors, alors que les seniors visent une qualification pour le Championnat du monde 2025, prévu en octobre prochain en Egypte, a appris l'APS, auprès du directeur technique national (DTN).

"L'Algérie sera représentée au Championnat d'Afrique 2025 à Abuja par quatre athlètes juniors et deux athlètes chez les cadets, avec l'objectif de remporter le titre africain et de confirmer leur statut de favoris", a précisé le DTN, M. Abdeslam Arraar, ajoutant que "ces jeunes ont gagné la confiance du staff technique, suite à un processus de sélection, compte tenu de leur niveau et de leurs excellentes performances techniques".

Parmi les athlètes sélectionnés figurent Nazim Douidi (+76 kg), champion du monde 2023 et champion d'Afrique 2024, et son coéquipier Abderrazak Gouri (-76 kg), double champion d'Afrique (2023-2024) et classé troisième mondial, alors que Aymen Benkhedda (cadets, -52 kg) est le champion d'Afrique 2024, ainsi que Mehdi Benrahal (cadets/ kata), classé huitième au monde, et Yasmine Mixame (-48 kg), classée troisième au championnat d'Afrique 2024 en Tunisie.

Quant à la catégorie seniors, composée de 14 athlètes (messieurs et dames), le DTN a déclaré qu'ils ambitionnent de "monter sur le podium et de se qualifier pour le Championnat du monde 2025, prévu en octobre prochain en Egypte".

L'équipe nationale de karaté-do a terminé deuxième lors de la précédente édition, organisée en Tunisie en 2024.

La compétition entre les équipes africaines participantes à ce tournoi ne se limitera pas à remporter le plus grand nombre de médailles possible, mais visera également à se hisser au sommet de la hiérarchie du karaté en Afrique.

Parmi les équipes les plus en vue en lice pour le titre continental figurent l'Egypte (championne en titre), l'Algérie (deuxième place lors de la précédente édition), la Tunisie (troisième place) et le Nigéria (pays hôte).

Liste des athlètes algériens :

Kata - Individuel (Seniors) : Aicha-Narimene Dahleb

Kata - Individuel (Seniors) : Youcef Ziad

Kata - Individuel (Juniors) : Abderraouf Maansri

Kata - Individuel (Juniors) : Mohamed-Mehdi Berrahal (8ème mondial)

Kumité (Seniors messieurs/ par équipes) : Alaa Salmi (-61 kg), Anis Halassa (-67 kg), Felah Midoun (-84 kg), Hocine Daikhi (+84 kg), Oussama Zayed (-75 kg), Naim Abdeslam Rouichi (-60 kg).

Kumité (Seniors dames / par équipes) : Ouikan Célia (-50 kg), Karima Mekkaoui (-68 kg), Chaima Oudira (+68 kg), Rayane Sekour (-50 kg).

Kumité (Séniors/Individuel) : Louisa Abouriche (-55 kg) et Khadidja Ghoulam (-61 kg)

Kumité (Juniors) : Abderrazak Gouri (-76 kg) (kg), Nazim Douidi (+76 kg), Yasmine Mixame (-48 kg)

Kumité (cadets) : Aymen Benkhedda (-52 kg)

Entraîneur national de Kumite (Juniors et Seniors - messieurs) : Fouad Benbara

Entraîneur national de Kumite (dames) : Dhiya Chikhi

Entraîneur national de Kata - Moins de 21 ans et Seniors : Imane Laghouil.