Algérie: Banque d'Algérie - Le lancement officiel de la réservation du nouveau droit de change pour voyage à l'étranger largement salué par les citoyens

ALGER — La Banque d'Algérie a lancé, dimanche, les opérations de réservation du nouveau droit de change au profit des citoyens résidents souhaitant voyager à l'étranger, soit 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette mesure a été accueillie favorablement par les citoyens venus accomplir les formalités requises pour bénéficier de la nouvelle allocation.

Le lancement officiel de cette opération s'est déroulé à la succursale Zighoud Youcef à Alger de la Banque d'Algérie, en parallèle avec sa mise en oeuvre à travers l'ensemble des succursales du réseau de la Banque d'Algérie et des agences de six banques publiques à travers le territoire national.

Cette démarche fait suite à la signature, jeudi dernier, par le gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Salah Eddine Taleb, de l'instruction 05-2025 relative au droit de change pour voyage à l'étranger.

A cette occasion, le directeur d'études chargé de la gestion de la direction de l'exploitation bancaire à la Direction générale du réseau et des systèmes de paiement à la Banque d'Algérie, Mohamed Ameziane Achit a souligné que des mécanismes opérationnels appropriés et des moyens logistiques adaptés aux besoins des citoyens ont été mobilisés afin de garantir les conditions de confort et d'assurer une fluidité optimale dans l'octroi du droit de change pour les voyages à l'étranger et ce au niveau de toutes les succursales du réseau de la Banque d'Algérie et des agences des six banques publiques.

Ces banques sont: la Banque nationale d'Algérie (BNA), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP Banque), la Banque extérieure d'Algérie (BEA), la Banque du développement local (BDL), ainsi que le Crédit populaire algérien (CPA), ajouté ce jour pour assurer ce service, en attendant l'intégration d'autres banques, selon le responsable.

Quant aux nouvelles dispositions, il a précisé que le montant annuel maximal du droit de change pour les voyages à l'étranger, exprimé en dinars algériens, est fixé à 750 euros (ou l'équivalent en une autre devise librement convertible) pour les personnes âgées de 19 ans et plus, et à 300 euros (ou l'équivalent en une devise librement convertible) pour les personnes âgées de 12 à moins de 19 ans.

Ce droit de change est accordé une seule fois par année de référence (calculée à partir de son entrée en vigueur le 20 juillet 2025) pour un séjour égal ou supérieur à sept (7) jours. Ce montant annuel est exclusivement réservé à l'usage du voyageur bénéficiaire, a-t-il ajouté.

Ainsi, le taux de change appliqué pour le calcul de la contre-valeur en dinars algériens correspond au taux de change manuel de vente de la devise en question au jour de l'opération.

Concernant les formalités, la contre-valeur en dinars algérien du montant du droit de change doit être réglée au plus tard trois (3) jours ouvrables avant la date du voyage auprès des succursales de la Banque d'Algérie ou des agences banques concernées. Le dossier requis comprend principalement un passeport en cours de validité au nom du bénéficiaire, un document de voyage aller/retour (ou un reçu de taxe pour les voyages terrestres), ainsi qu'une copie du visa en cours de validité, le cas échéant, a-t-il précisé.

Le montant en devise est remis par les guichets de la Banque d'Algérie situés aux points de sortie du territoire national, sur présentation du reçu de paiement de la contre-valeur en dinars algérien du droit de change, du passeport valide du bénéficiaire et de la carte d'embarquement délivrée par une compagnie aérienne ou maritime.

Pour les voyageurs empruntant la voie terrestre, le montant du droit de change leur est remis lors des formalités de passage des frontières, sur présentation d'un passeport valide et du reçu de paiement.

Le premier jour de cette opération a connu une forte affluence à la succursale Zighoud Youcef où les citoyens se sont dits satisfaits de cette décision qui, selon eux, permettra de mieux couvrir les dépenses à l'étranger et de réduire le recours au marché parallèle.

Dans ce sens, Mme Kenza, venue accomplir les formalités pour réserver le nouveau droit de change avant son départ pour l'Espagne avec sa fille, a déclaré : "L'augmentation du droit de change à 750 euros est une décision tant attendue. Je suis désormais plus rassurée quant aux frais, surtout lorsqu'on voyage avec des enfants, ce qui implique des dépenses supplémentaires".

Quant à Mohamed qui se préparait à voyager, il a qualifié cette mesure de "positive", estimant qu'elle inspire confiance aux citoyens et augmente la liquidité dont ils disposent, en adéquation avec les véritables coûts du voyage.

De son côté, Mlle Lina, en partance pour le Canada pour ses vacances, a indiqué que "le montant de 750 euros est une bonne décision qui incitera à ne plus recourir au marché parallèle".