Algérie: Président zimbabwéen - L'Algérie un pays ami avec lequel nous entretenons des relations solides et enracinées

ALGER — Le président de la République du Zimbabwe, M. Emmerson Mnangagwa a affirmé, samedi, que l'Algérie était un pays ami avec lequel son pays entretient des relations fortes et enracinées en matière de solidarité et de lutte contre le colonialisme.

Dans une déclaration à la presse aux côtés du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de leurs entretiens bilatéraux au siège de la Présidence de la République, le président zimbabwéen a salué la contribution de l'Algérie à l'indépendance de son pays.

Le Président Emmerson Mnangagwa a réaffirmé le "caractère révolutionnaire" des relations bilatérales "fortes et enracinées entre les deux pays, découlant de l'esprit de solidarité et de lutte continue contre le colonialisme et l'impérialisme".

Il a aussi réaffirmé son "soutien au dialogue visant à mettre fin au conflit en Palestine et à assumer la responsabilité vis-à-vis de la situation dramatique endurée par les habitants de Ghaza".

Dans le même contexte, le Président zimbabwéen a présenté ses remerciements à l'Algérie pour « sa générosité manifestée à travers la construction d'une école dans son pays, en sus de l'envoi de 15.000 tonnes d'engrais pour aider à atténuer les effets de la sécheresse causée par le phénomène +El-Nino+ en 2024 », un geste qui a été « chaleureusement accueilli par le peuple zimbabwéen", a-t-il dit.

"A l'heure de la dynamique géopolitique, du développement du commerce et des progrès technologiques, le Zimbabwe a besoin de coopérer et de nouer des partenariats avec des pays avec lesquels il partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions", a déclaré le Président Emmerson Mnangagwa.

Ainsi, cette visite permettra aux deux pays "de concrétiser leur volonté commune d'oeuvrer à réformer l'ordre mondial, de contribuer à mettre fin à la prolifération des armes et des conflits, ainsi que de lutter contre le terrorisme", a-t-il conclu.