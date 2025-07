Algérie: Président de la République - Convergence totale des positions entre le pays et le Zimbabwe sur les questions régionales et internationales

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, samedi soir, la convergence totale des positions entre l'Algérie et le Zimbabwe à l'égard des questions internationales et régionales, notamment sur la promotion des solutions pacifiques aux conflits en Afrique, le respect de la souveraineté des Etats et le rejet des ingérences étrangères.

Dans une déclaration conjointe à la presse avec son homologue zimbabwéen, M. Emmerson Mnangagwa, à l'issue de leurs entretiens au siège de la Présidence de la République, le président de la République a dit: "Nous partageons une même fierté et un même héritage, liés à la lutte de libération africaine, qui nous incitent à renforcer nos relations historiques".

Ces nouveaux accords et mémorandums signés entre les deux pays constituent "une avancée précieuse qui vient renforcer la coopération bilatérale et les cadres juridiques qui permettront d'établir le partenariat que nous appelons de nos voeux", a ajouté le président de la République.

Dans cette optique, "nous sommes convenus de créer un Conseil d'affaires conjoint et d'encourager les opérateurs économiques à explorer les opportunités d'investissement dans les deux pays", a-t-il poursuivi.

Le président de la République a, par ailleurs, indiqué que ses entretiens avec son homologue zimbabwéen avaient permis d'"échanger les vues sur des dossiers et questions d'actualité aux niveaux régional et international".

Des échanges lors desquels "nous avons relevé une convergence totale des positions, notamment sur la promotion des solutions pacifiques aux conflits en Afrique, le nécessaire respect de la souveraineté des Etats, le rejet des ingérences étrangères et l'impératif de privilégier les solutions africaines aux problèmes africains", a-t-il précisé.

Et d'ajouter que la rencontre a aussi été l'occasion d'"échanger les vues et les analyses sur la situation actuelle dans plusieurs régions, notamment l'agression israélienne contre la bande de Gaza". "Nous avons réitéré notre condamnation des crimes commis contre le peuple palestinien frère, et réaffirmé notre soutien à son droit légitime à l'établissement de son Etat indépendant", a fait savoir le président de la République.

Le président de la République a saisi cette occasion, en sa qualité de Coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, pour réaffirmer "l'engagement de l'Algérie à poursuivre son rôle d'appui aux efforts de l'Union africaine en faveur de la paix et de la sécurité et dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine".

Se félicitant de la visite de son homologue zimbabwéen en Algérie, le président de la République a remercié ce dernier pour son invitation à se rendre dans son pays, indiquant qu'il compte effectuer cette visite et le rencontrer à nouveau dans la capitale du Zimbabwe.