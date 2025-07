Algérie: HATPLC - Signature de deux conventions avec le CSJ et la Cellule de traitement des renseignements financiers relevant du ministère des Finances

ALGER — Deux conventions de coopération ont été signées entre la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC), le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et la Cellule de traitement des renseignements financiers relevant du ministère des Finances, dans le but de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre la corruption.

Ces conventions ont été signées en marge de la célébration par la HATPLC de la Journée africaine de lutte contre la corruption sous le thème "Renforcer la dignité humaine dans la lutte contre la corruption", qui a vu la présence de membres du Gouvernement, de responsables d'instances officielles et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Les conventions signées visent notamment à "renforcer la coopération pour identifier les activités et les mesures à entreprendre en matière de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que les engagements des parties concernées, et à consolider la coopération pour la mise en oeuvre des programmes de formation portant sur les questions de gouvernance, de transparence, de détection et de dénonciation de la corruption" outre "l'échange d'informations et d'expertises entre les parties afin de renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption".

En vertu des deux conventions, les parties concernées s'engagent à "mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la concrétisation des activités inhérentes à leur domaine, et à contribuer activement à la conception, à la préparation et à l'évaluation des actions liées à la prévention de la corruption, outre l'organisation par la HATPLC de sessions de formation et des journées de sensibilisation sur la transparence et la lutte contre la corruption, au profit des catégories concernées".

Dans une déclaration à la presse en marge de la signature des conventions, le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a souligné que cette initiative vient "consacrer le processus de coopération entre son secteur et la HATPLC, à travers la participation conjointe à diverses activités, affirmant que cette démarche traduit "la conviction du Conseil quant à la nécessité pour les jeunes d'être imprégnés des valeurs de lutte contre la corruption, afin de contribuer à former des dirigeants capables de faire face à ce fléau".

Hidaoui a également rappelé que les activités du Conseil visent à faire de la lutte contre la corruption "l'un des axes principaux des activités du secteur, précisant que les efforts seront orientés vers la lutte contre ces phénomènes.

En marge de la célébration de cette journée africaine, le numéro vert 1027 pour dénoncer les actes de corruption a été lancé et mis en service dès aujourd'hui.