Tunisie: Importations d'électricité - 11% des besoins couverts par l'Algérie à fin mai 2025

La production nationale d'électricité a enregistré, à fin mai 2025, une quasi-stabilité, s'établissant à 7065 GWh (y compris l'autoproduction renouvelable), contre 7039 GWh à fin mai 2024. En revanche, la production destinée au marché local a enregistré une baisse de 2%. Ainsi, les importations d'électricité, principalement en provenance d'Algérie, ont couvert 11% des besoins du marché local à fin mai 2025, selon le bulletin sur la « Conjoncture énergétique » publié le 17 juillet par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

La STEG conserve une position dominante, représentant 95% de la production nationale d'électricité à fin mai 2025. La production d'électricité à partir de gaz naturel est restée quasi stable, tandis que la part des énergies renouvelables s'est établie à 6%.

Par ailleurs, environ 350 MW de toitures photovoltaïques ont été installés à fin 2024 dans le secteur résidentiel. De plus, 323 autorisations ont été délivrées pour une puissance totale de 50 MW sur les réseaux moyenne et haute tension, dans les secteurs industriel, tertiaire et agricole.

La pointe de consommation a enregistré une hausse de 5%, atteignant 3211 MW à fin mai 2025 contre 3073 MW à fin mai 2024. Les ventes d'électricité sont restées quasi stables entre fin mai 2024 et fin mai 2025. Toutefois, les ventes aux clients en haute tension ont augmenté de 26%, tandis que celles en moyenne tension ont diminué de 2%. À noter que les ventes en basse tension, destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), sont restées stables.

Les industriels demeurent les plus gros consommateurs d'électricité, représentant 61% de la demande totale des clients haute et moyenne tension à fin mai 2025.

La majorité des secteurs ont connu une hausse des ventes, notamment les industries du papier et de l'édition (+13%), des matériaux de construction (+10%) et les industries extractives (+6%). En revanche, une baisse a été observée dans le pompage agricole (-13%), les industries du textile et de l'habillement (-3%) ainsi que dans les industries métallurgiques de base (-1%).