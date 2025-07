Tunisie: Clôture à Tabarka d'une session de formation tuniso-algérienne en plongée

La session de formation en plongée, organisée conjointement par les services de la protection civile tunisienne et algérienne, s'est achevée vendredi à Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba.

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du comité technique mixte tuniso-algérien de coopération dans le domaine de la protection civile, issues de sa réunion tenue dans la wilaya d'El Oued les 20 et 21 janvier 2025.

Elle vise à renforcer les capacités des équipes de plongée et à favoriser l'échange d'expertises et de savoir-faire opérationnel entre les deux corps de protection civile, dans le but d'améliorer leur préparation face aux situations d'urgence, notamment en milieu marin.

Cette initiative représente une avancée concrète vers l'unification des concepts d'intervention et le renforcement de la coordination opérationnelle face aux risques liés au milieu aquatique. Elle contribue également à améliorer la réactivité et les capacités d'intervention des services de protection civile des deux pays.

La cérémonie de clôture de cette session de formation (8-18 juillet) a été présidée par le Directeur général de l'Office national de la protection civile, Abdessamad Ben Jeddou, en présence de hauts cadres des services concernés.

Des cadres spécialisés en plongée, tunisiens et algériens, ont assuré la formation au profit de stagiaires issus des deux pays.

Pour rappel, le Directeur général de la Protection civile tunisienne avait effectué une visite de travail en Algérie du 20 au 22 janvier 2025, dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de protection civile.

Le procès-verbal de la réunion du comité mixte, signé à cette occasion, prévoit le renforcement des capacités dans le domaine de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, ainsi que des mécanismes de sécurité et de sûreté des citoyens dans les deux pays, notamment en matière de prévention des inondations et de coordination des interventions contre les incendies de forêts dans les zones frontalières.