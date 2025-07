Ile Maurice: Rémunération du Gouverneur de la BoM et de ses assistants au menu des questions

La séance parlementaire du mardi 22 juillet 2025 s'annonce riche en échanges et en enjeux. Au programme, la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, ouvrira les travaux, avant que le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, ne réponde à une série de 21 questions dans le cadre de la Prime Minister's Question Time (PMQT). Ensuite, les ministres devront affronter environ 35 questions des backbenchers. Sur le plan législatif, est prévue la présentation en première lecture du Criminal Appeal and Criminal Review Bill, les débats en deuxième lecture, puis au vote (Voir plus bas).

Parmi les questions marquantes au chef du gouvernement, le député Manoj Seeburn cherchera un lien entre la dépréciation de la roupie par rapport au dollar américain en comparant les taux de décembre 2014 à ceux d'octobre 2024 et l'augmentation du coût de la vie. Il souhaite également savoir si cette situation résulte d'une mauvaise gestion ou d'erreurs dans la prise de décisions économiques ou monétaires. La rémunération des dirigeants de la Banque de Maurice fera l'objet d'une question d'Adrien Duval, whip de l'opposition. Il souhaite des détails sur leurs salaires, avantages en nature et espèces, ainsi que les postes qu'ils occupent sur d'autres instances publiques.

Dans un tout autre registre, Arvin Babajee interpellera le PM sur les drogues sur la côte ouest ces cinq dernières années. Il réclame des chiffres d'arrestations - la nationalité des personnes interpellées - et un état des lieux des enquêtes en cours. Autre question sensible : celle du député Nitish Beejan sur les anciens ministres, PPS et parlementaires ayant participé à l'Expo Dubaï 2020. Il souhaite une liste complète des participants, la durée de leur séjour, leurs per diem et la composition exacte de la délégation.

De son côté, la députée Babita Thannoo portera l'attention sur l'efficacité de la Cybercrime Unit. Elle réclame un rapport détaillé des cas enregistrés entre 2014 et 2024, avec le nombre de cas résolus et ceux toujours en attente ainsi que les mesures prises pour améliorer le service.

Le député Raviraj Beechook soulèvera lui la question de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane sur les véhicules importés depuis le 1er juillet 2025 et une éventuelle exemption pour des véhicules embarqués avant cette date. Enfin, Jacques Edouard, député de Rodrigues, interpellera le PM sur les plaintes liées à la non-perception de l'allocation CSG par des salariés, en raison du non-respect des procédures par certains employeurs depuis janvier 2025 et les actions entreprises contre ces employeurs défaillants.

Questions aux ministres

Santé des personnes âgées, bois précieux et gouvernance publique.

Les questions aux ministres promettent également de vifs échanges. Nitish Beejan interrogera la ministre des Services financiers, Dr Joyti Jeetun, sur la directrice générale de la State Insurance Company of Mauritius (SICOM) : son nom, ses conditions de nomination, sa rémunération et d'éventuelles révisions salariales depuis son entrée en fonction.

Le député indépendant Franco Quirin interpellera le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, sur les visites à domicile aux personnes âgées ou alitées, les chiffres précis des bénéficiaires, les médecins affectés à ces visites, leur fréquence et les raisons qui auraient conduit à l'interruption de ce service depuis le début de l'année.

Enfin, Manoj Seeburn questionnera le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, sur l'encadrement légal entourant l'exploitation du bois de santal, une espèce protégée. Il souhaite obtenir des données sur les licences délivrées, les conditions d'exploitation et les programmes de reforestation ou de conservation mis en place. Il demandera aussi si des mesures plus sévères sont envisagées pour lutter contre la récolte et l'exportation illégales de ce bois précieux.