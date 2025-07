Ile Maurice: Le ministre de la Pêche «intransigeant» et déterminé à agir

Le ministère de l'Économie bleue et de la Pêche a initié une enquête après une publication sur Facebook faisant état de l'arrivée dans le port d'une cargaison de 200 000 kg de poissons provenant «de la pêche illégale». Lors d'une conférence de presse sur la politique de l'économie bleue jeudi, le ministre Arvin Boolell, accompagné de son ministre-délégué Fabrice David, a confirmé avoir alerté plusieurs autorités, notamment la Mauritius Ports Authority (MPA), le Département de la pêche, le Fisheries Protection Service et la police. «Je prends cette information très au sérieux, même si à ce stade, aucune confirmation officielle n'est encore établie», at-il déclaré.

Arvin Boolell a précisé que des vérifications sont en cours auprès des autorités concernées : «J'ai personnellement contacté le CEO de la MPA, le Département de la pêche et le commissaire de police. Si cette information est avérée, je serai intransigeant : ceux qui sont responsables devront rendre des comptes.» Le ministre a insisté sur l'importance de protéger la pêche et l'écosystème marin : «Maurice est un État océanique, un Big Oceanic Small State. Nous avons le devoir de préserver la biodiversité marine et d'encourager une pêche responsable, dans le respect de nos engagements internationaux.»

La conférence de presse avait pour thème principal l'économie bleue, avec l'accent sur les projets à venir liés à la biodiversité marine, l'énergie renouvelable et le développement soutenu de la pêche. Fabrice David a souligné l'importance de valoriser les ressources marines au-delà de la pêche traditionnelle, en évoquant le potentiel des substances marines et de l'énergie bleue. Sur le volet politique, Arvin Boolell a rappelé l'ambition du gouvernement de classer une partie du territoire maritime comme un grand port marin, afin d'attirer des investissements durables et rentables.

Mais le sujet principal reste cette cargaison «douteuse» de 200 000 kg de poissons, qui soulève des inquiétudes sur d'éventuelles failles dans le contrôle du port et dans la lutte contre la pêche illégale. Le ministère du Commerce suit également le dossier de près. Arvin Boolell a conclu de façon ferme : «Nous sommes au début d'une grande réflexion sur l'économie bleue, mais nous n'hésiterons pas à sanctionner ceux qui menacent notre secteur maritime.»