Ile Maurice: À la découverte de légumes oubliés chez un passionné

Dans un petit champ à Quatre Bornes, nous rencontrons Vimal, un passionné d'agriculture, qui cultive une variété de légumes dans son karo (jardin). Parmi, brocoli, choufleur, bringelle, piment, haricot, petit pois, oignon, calebasse... Mais aussi un légume rare connu comme chatev ou mange-tout. Pourquoi mange-tout ? Car rien ne se jette ! Tout est comestible avec une richesse nutritive et culinaire souvent méconnue.

Vimal s'est lancé depuis sept ans dans l'agriculture, après avoir travaillé dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, il gère son champ avec passion et vigilance. À cause de vols répétés, il a dû y installer des caméras de surveillance. Vimal partage aussi une réflexion précieuse : «Tous les jours j'apprends, même du côté médicinal des plantes. Il faut de la patience... et une vraie passion.»

Nous rencontrons aussi Dadi Bharath, plus connu comme Pavawti, qui y travaille depuis 35 ans, d'abord aux côtés du père de Vimal et aujourd'hui avec lui : «Mo konn tou par ker. Mo vinn travay depi 6 h ; 10 h mo fini. Mem kan ena siklonn mo bizin vini monn fini abitie...» À 67 ans, il est toujours fidèle à ce métier avec une humilité admirable. Il regrette toutefois que les jeunes ne veuillent plus faire ce travail manuel si essentiel. «Se enn travay ki pe disparet. Me si pena sa, kisannla pu plante? Kisannla pu rekolte?»

